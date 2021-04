Cuando todos los hinchas de Universitario de Deportes esperaban que José Luis Carranza se diera un “banquete” con el video donde se observa a Jefferson Farfán rompiendo las reglas de la Liga 1, el ídolo crema tuvo una posición que descolocó a todos y salió en defensa del goleador de Alianza Lima.

El ‘Puma’ demostró su lado más flexible y aclaró que por lo visto el goleador victoriano no cometió ninguna indisciplina. “Mira, cuando vienen cracks siempre va a ser así y hay que respetar. Son jugadores que han dejado el nombre del Perú bien puesto y hay que respetarlo...”, dijo para el programa ‘Toca y Pasa’.

Acto seguido, reconoció su derecho para divertirse. “Él es soltero, ahorita es soltero y tiene que vivir la vida. No creo que le haya faltado el respeto a nadie. Para mí, no ha roto el protocolo”, aclaró el ‘Puma’ para cerrar el tema.

Jefferson Farfán no entrena con Alianza Lima desde el domingo fecha en la que se evidenció su salida nocturna en un restaurante de Miraflores y donde fue invitado a una mesa de amigos. El jugador entrena por su cuenta en su casa hasta que la Liga 1 otorgue el ‘visto bueno’ para que regrese a los entrenamientos colectivos.

Ese mismo día el jugador pidió disculpas por su ‘error’ y quedó llano a las sanciones correspondientes. “Ayer (sábado) por la tarde fui a comer con mi entorno familiar, con el que paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Asumo el error que cometí. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el día y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto. El error fue mío, que no tenía la mascarilla. La culpa es mía”, señaló el delantero de Alianza Lima.

DÍA CLAVE PARA FARFÁN

Esta semana la ‘Foquita’ se ha sometido a numerosas evaluaciones para descartar un posible contagio de COVID-19. Este jueves se tomaría una nueva muestra con la que podría conseguirse su regreso a los entrenamientos y que sea considerado parel duelo de este fin de semana ante la Universidad César Vallejo de Trujillo.

