Jefferson Farfán, el flamante jale de Alianza Lima para la Liga 1, se ve envuelto en su primera polémica tras su regreso a Matute. En redes sociales circuló un video donde el futbolista aparece con misteriosas personas en un restaurante con bebidas y limones sobre la mesa. Ante esto, la ‘Foquita’ ha salido a pedir perdón indicando que fue un “descuido” de su parte y pidió disculpas al club íntimo

“Fue un descuido de mi parte. Por ello, tengo que pedir disculpas al club. No soy mucho de hablar, se salió un poco de las manos y uno tiene que dar la cara. Pido disculpas, he sido el único culpable, asumo todo lo que paso, quería comentarles solamente esto. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos”, mencionó el ex Schalke.

En el video, Jefferson Farfán aparecer en un salón privado del restaurante Costanera 700 de Miraflores. En el lugar, el futbolista se luce acompañado de unos amigos.

Trome | Jefferson Farfán pedido de disculpas (Instagram)

ALIANZA LIMA NO LO SANCIONARÁ

Luego de difundidas imágenes de Jefferson Farfán en un restaurante sin respetar las medidas de bioseguridad (al acercarse a unas personas sin usar la mascarilla), Alianza Lima no sancionará al delantero íntimo y emitió un comunicado para informar que la figura del equipo se mantendrá aislado, a la espera de practicarle una prueba molecular para descartar que se haya contagiado del COVID-19.

En el comunicado del club íntimo manifiesta que ‘han tomado conocimiento que Jefferson Farfán acudió a un restaurante en su día libre y descuidó el distanciamiento social, al tomarse unas fotos con terceras personas sin portar mascarilla’.

“El club procedió a aislar temporalmente al jugador a la espera de poder realizarle, en las próximas horas, una prueba molecular con el fin de descartar un eventual contagio de COVID-19″, expresó el club íntimo.

En el comunicado también precisan que una vez que tras escuchar las explicaciones de Jefferson Farfán tienen total confianza en que este tipo de situaciones no se volverán a repetir y reiteran su compromiso de cumplir con las normas aprobadas por el Ministerio de Salud y la Federación Peruana de Fútbol.