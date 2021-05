La hora de guardar los chimpunes, secarse las lágrimas y mirar un nuevo horizonte parece haber llegado para Jefferson Farfán. El jugador más querido por los hinchas de la selección peruana y Club Alianza Lima, ídolo del PSV Eindhoven y del Schalke 04, se enfrenta a una realidad en la que ni siquiera puede elegir. El complicado cuadro de artrosis de su rodilla izquierda, le ha dado el golpe más duro de su vida y lo enfrenta ante una situación inminente, un camino sin retorno: adelantar su retiro del fútbol profesional.

Trome estuvo en contacto con el entorno del jugador y nos revelaron aspectos que difícilmente sean aceptados públicamente en estos días. Uno de ellos es que el ’10 de la calle’ está ‘inconsolable’ por los diagnósticos que ha recibido y por los días que vienen por delante. El delantero, acaso el mejor jugador del fútbol peruano de los últimos 30 años, anunció a los suyos sus planes de viajar a España para tener una última opinión del famoso doctor Ramón Cugat, quien este año recuperó a Sergio Agüero.

No obstante, el viaje solo serviría para confirmar lo que decimos. La ‘Foquita’ solo espera escuchar de la máxima eminencia en esta especialidad la confirmación del resto de diagnósticos, para regresar a Perú y anunciar lo que ningún hincha blanquiazul desea escuchar, el adiós.

“Tiene la rodilla de una persona de 90 años”, ha sido una de las expresiones de quienes han acompañado al jugador en el último año y que ha visto su momento más critico después del partido entre Alianza Lima y Sport Boys. Finalizado este encuentro, el jugador no solo salió con molestias de la cancha. Horas después tuvo que ser atendido de emergencia en una clínica local, debido a los fuertes dolores.

Tras la resonancia a la que se sometió por recomendación del cuerpo médico de la FPF, se pudo comprobar que el daño que ha sufrido el cartílago es prácticamente irreversible, por lo que las terapias y cualquier tipo de tratamiento, no será efectivo si planea arriesgar un regreso a la actividad deportiva. La frase ‘Calidad de vida’ ha sido lo que más ha escuchando el jugador de los médicos a quienes ha consultado.

En esa línea, ya lo dijo Julio Grados, el exmédico de la selección peruana, quién aseguró que “es muy complicado que continúe en actividad”. “Es tema del jugador decidir hasta cuándo va a forzar esa rodilla”, agregó el doctor tras indicar que era más que difícil pensar siquiera en un Farfán par la Copa América de este año.

¿TIENE SALVACIÓN LA RODILLA DE JEFFERSON FARFÁN?

Especialistas en medicina deportiva aseguran que existe una posibilidad de recupera la articulación y sería con un trasplante de cartílago. La operación le costaría a Jefferson Farfán cerca de 120 mil dólares, pero la verdadera complicación para el goleador sería el proceso postoperatorio. Es que la ‘Foquita’ tendría que pasar aproximadamente 12 meses más sin jugar al fútbol y sin siquiera pisar el suelo la pierna afectada. Una posibilidad que solo está en manos del jugador y que solo Club Alianza Lima podría esperar.

¿POR QUÉ JEFFERSON FARFÁN TUVO VISTO BUENO PARA JUGAR?

Dado que ahora se conoce que la rodilla de Jefferson Farfán estaba, como se dice popularmente, “pegada con babas”, todas las los cuestionamientos apuntan al departamento médico de Alianza Lima. Las preguntas son varias, pero se pueden reducir a una: ¿cómo superó las pruebas médicas? Y a una más: ¿esta información que damos a conocer fue de conocimiento de la Administración y el Cuerpo Técnico?

También se espera un pronunciamiento de parte del cuerpo médico de la Selección Peruana, sobre la situación médica del jugador que estuvo en tratamiento durante todo el año 2020 y de la que Ricardo Gareca ha preferido no hablar.

FORZÓ LA ‘MÁQUINA’

Jefferson Farfán tenía claro el panorama cuando firmó por Club Alianza Lima este 2021, cumpliendo así un sueño que tuvo cuando partió al extranjero hace 17 años. Asimismo, no tuvo problemas mientras Carlos Bustos lo tenía como una opción dentro del equipo. El problema surgió cuando el DT lo ubicó como titular y el goleador no pudo negarse a jugar los 90 minutos, a pesar de que su articulación no le permitía jugar más de 30 minutos. Un segundo partido, ante Sport Boys, desató la crisis que hoy lamentan todos los aliancistas e incluso todos los hinchas peruanos que aún esperaban las jugadas de Jefferson con la ‘Blanquirroja’.

Los médicos que ha consultado Jefferson Farfán en la capital han coincidido con sus recomendaciones, “que deje la actividad deportiva de alta competencia”. En adelante cualquier intento por retomar el fútbol profesional pondría en serio riesgo su salud en el futuro. Recuperar la articulación lo expondría a procedimientos muchos más complicados.

