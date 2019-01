Juan Carlos Bazalar: ‘Luché contra el cáncer y gané’ | ENTREVISTA

Por: José 'Huachano' Lara



‘Juanca’, ¿cuál es el partido más difícil que jugaste?

Sin duda, mi lucha contra el cáncer y gané. Voy a cumplir 4 años (en abril) desde que me operaron del estómago. Ya me hice mi control y gracias a Dios todo bien. Soy un paciente que tiene que cumplir un control durante cinco años. El doctor me dijo: ‘Por qué te preocupas, a ti ya no te va a dar cáncer, porque no tienes estómago’.



¿Hay un antes y un después en ti?

Desde ese día cambió mi vida. Sufrí mucho, mi familia me apoyó bastante, pero a nadie le deseo este mal. Es horrible. Hasta ahora me buscan para pedirme que cuente la experiencia sobre mi enfermedad y dé testimonio de mi vivencia.



¿Qué es lo que te cuesta más?

La alimentación. He perdido unos 25 kilos. Al no tener estómago no hago la digestión que hace una persona normal, todo va directo al intestino.



¿Te deprimiste?

Fue terrible. No me podía ver en el espejo. No lo quería hacer, no lo quería aceptar. Ahora ya lo hablo con naturalidad. Tuve que estar con psicólogos.

Después de tu lucha tuviste fuerzas para ser entrenador y lograr dos ascensos...

Campeoné en la Segunda con Pacífico FC y en la Copa Perú, el año pasado, con Molino El Pirata, que fue un torneo más complicado.



¿Una anécdota?

El primer día que fui a entrenar con El Pirata había como 50 gallinazos en el campo de juego. Nunca lo había visto en mi vida. Es que cerca estaba el acopio de basura.



¿Por qué se llama Molinos El Pirata?

El hermano del fundador del club perdió la vista en un accidente. Así nace el nombre. Hoy, él ya falleció.



Hace poco se cumplieron 15 años de la obtención de la Copa Sudamericana con Cienciano y del cual fuiste parte...

Sí. Fue inolvidable. Pudimos reunirnos con un grupo de jugadores y luego compartir un almuerzo para festejar.

¿Quiénes eran los que ponían la chispa de ese equipo?

Paolo Maldonado y Germán Carty, los más bromistas.



¿Un momento gracioso de ese plantel?

Días antes de viajar a Colombia, para enfrentar al Nacional, Abel Lobatón llevó al entrenamiento unos chimpunes blancos: “Con estos bailaré en el ‘Atanasio Girardot’”, dijo. Cuando llegó el día del partido, el profesor Ternero dio la lista y Abel no estaba convocado. Todo el mundo lo vaciló.



¿El grupo se mantiene en contacto?

Claro. Tenemos un grupo de WhatsApp llamado ‘Los campeones de la Copa Sudamericana’ y lo administra Germán Carty.



¿Se extraña a Freddy Ternero?

Su partida fue algo muy duro. Un entrenador que nos enseñó mucho, el actor principal de los logros conseguidos con Cienciano. Nos marcó.



Un abrazo y suerte en tu aventura ahora en Deportivo Garcilaso...

Gracias. Mi sueño es dirigir a una selección peruana y a Cienciano. Ojalá que pueda cumplir mis metas.

'EL JUANCA'



- Jugó en la ‘U’ (1987-94), Ciclista Lima (1995), Sport Boys (1996), Alianza Lima (1997-98/2001-02), Veria, Grecia (1998-99), Melgar (2000), Cienciano (2003-08), Sport Áncash (2009).



- Como DT dirigió a El Pacífico (2012-13), Torino (2014-15), El Inca (2016-17), El Pirata (2018), D. Garcilaso (2019-actualidad).



- Seis títulos nacionales (4 con la ‘U’ y 2 con Alianza).

- Campeón de la Sudamericana con Cienciano.

- Campeón de la Recopa Sudamericana.

- Campeón Copa Kirin con la selección.