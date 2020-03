POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Todo empezó en una canchita de ‘Gambetta baja’, en el Callao. El morochito de rulos corría sin importarle nada, solo jugar con la pelota. Se colgó de un arco, su dedo se enganchó en un garfio que aseguraba la red y se le desprendió el dedo. Pese al dolor y perder su miembro, nunca dejó de soñar con jugar fútbol. Juan Carrillo es para el balompié peruano ‘Drogba’ y, si bien no tiene la cuenta bancaria del marfileño, es millonario en historias.

Juan, ¿en que cancha del país sentiste miedo?

Cuando jugué Copa Perú por el ‘Alfonso Ugarte’.

¿Dónde fue?

Fuimos a Azángaro y el cerco era más bajo que mi hijo de 7 años. Nos tiraban con onda y uno me gritó: ‘Hoy mueres, negro’.

¿Y no había resguardo policial?

Eran dos y estaban más asustados que nosotros.

¿Fuiste un jugador conflictivo?

Solo tuve problemas con dos técnicos.

¿Cuáles?

Uno era Gustavo Ferrín, del Sport Áncash. Un impresentable.

¿Por qué lo dices?

Llegó y habló con todo el plantel y le dijo a Carlos Flores: ‘¿Cómo se llama usted?’.

¿Lo frenaste?

Le dije: ‘Si no conoce a ‘Kukín’, usted no conoce nada del fútbol peruano’.

¿Te agarró bronca?

Un partido ante César Vallejo, en Trujillo, estaba jugando bien, pero hace lo impensado.

¿Qué cosa?

Termina el primer tiempo y me dice: ‘Vas a salir’. Me molesté y para que se me pase, me quité la ropa y me metí a la ducha.

¿Allí quedó todo?

No se me pasaba y calato me fui a encararlo.

¿Sin nada de ropa?

Nada y le gritaba: ‘Eres loco, estás de más’. Pero él no me miraba a la cara.

¿Por qué?

Estaba asustado mirando ya te imaginas. Pensaba que lo iba a azotar, ja, ja, ja.

¿Me dijiste diferencias con dos técnicos?

El otro fue ‘Peinadito’ Ospina, que llegó a Ayacucho y me mandó a la banca sin explicación.

Obviamente reclamaste…

Me hice el loco, pero un día no jugué y, en mi descanso, me vine a Lima. Cuando regresé, había pedido que me castiguen descontándome 500 dólares.

¿Te alteraste?

Me fui a encarar al colombiano: ‘No choques con la plata de mis hijos, porque yo te arranco la cabeza’.

¿Te paró?

Se puso rojo y le agregué: ‘No voy a entrenar’. Y al toque me respondió: ‘Sí, sí, descansa mejor’.

¿Se hicieron ‘patas’?

Después y un día me llevó a jugar un partido amistoso al VRAEM. Llegamos y los que miraban el duelo eran todos civiles con AKM en las manos.

¿El compañero más ‘extraño’?

Paulo Zabárbulo. Terminaba el primer tiempo, se quitaba la ropa, se duchaba y le pedía al utilero un nuevo uniforme.

¿Ayudaste a Alianza a escapar del descenso el 2008?

Sport Áncash jugó con Minero y en ese equipo atajaba Juan ‘Chiquito’ Flores. Hice el gol al último minuto y los ‘blanquiazules’ se salvaron.

Al día siguiente te vi con camiseta de los ‘íntimos’ y recalcando que por ti no se fueron a Segunda...

Mentira. Revisa la foto y verás que salgo con 10 dedos y yo tengo 9 por un accidente. Fue montaje.

¿Los ‘grones’ te incentivaron?

El ‘Cholo’ Ubillús y Fernando Masías cobraron el dinero que vino de La Victoria y nos tocó 700 ‘cocos’ a cada uno.