Para las nuevas generaciones, hablar de Juan José Oré es referirse del exitoso entrenador de los ‘jotitas’. Sin embargo, habría que recordarles que ‘jota jota’ fue un gran centro delantero de Universitario de Deportes y goleador de una Copa Libertadores en la que los cremas obtuvieron el único triunfo de un equipo peruano en tierras brasileñas.

¿Qué recuerdos de ese triunfo ante Palmeiras en su cancha?

Los mejores, incluso hice un gol y sobre el final el árbitro no cobró un penal que me hicieron. Creo que tuvo miedo porque los hinchas no esperaban que les ganemos.

¿Dieron la sorpresa?

Ya habíamos ganado en Lima a Guaraní 3-0 y si bien es cierto ellos nos golearon en el primer partido nos respetaban, pero se creían fijos.

Juan José Oré es el técnico de menores de selección más exitoso.

Es el único triunfo de un equipo peruano ante equipos brasileños en su cancha. ¿qué te parece?

Quien iba a decirlo, Palmeiras es un histórico de Brasil por eso el mérito es grande.

Quedaron segundos en el grupo, en estos tiempos hubiesen seguido en la Copa.

Pudimos ser primeros del grupo, lástima que Alianza no hizo ningún punto, pudo ayudarnos y pasábamos a la otra fase. Tenían un equipazo con Teófilo Cubillas, César Cueto, Guillermo La Rosa, Jaime Duarte, pero les fue mal.

A ese Alianza de las estrellas le ganaron 6-3 en Matute.

Fue un partido con estadio lleno, metí un gol y luego también les ganamos el otro clásico 1-0. Fue extraño lo que pasó con Alianza en esa copa, venía de ser bicampeón, pero el hecho de tener un equipazo no siempre te asegura ser el mejor.

A Guaraní también lo golearon.

Le hicimos un 3-0 con goles míos.

En el último partido ahí las cosas salieron mal

Guaraní nos pasa por encima, se vengaron de la goleada que les metimos en Lima. Agrandaron la cancha y sentimos la ausencia de Fernando Cuéllar y como siempre se favoreció al grande y esa vez no fue la excepción.

En esa “U” del 78 jugó Carlos ‘Piticlin’ Palacios, ¿era tan bueno como dicen?

Era habilidoso, técnico, era un adelantado. Te pasaba la pelota por encima de la cabeza y cuando le iban a meter ‘taba’ salía jugando con una ‘huacha’ o una finta. El flaco fue muy bueno, pero brillaba un día y al día siguiente desaparecía y había que ir a buscarlo a su Ancón. Al final Le hicieron contrato por partido jugado porque se ausentaba mucho.

¿Cómo debe afrontar la “U” la a Copa?

Hay que jugarla sin temor y motivarse porque enfrente estará un grande. Será difícil pero ahí se ve la calidad de los jugadores que deben aprovechar la oportunidad para mostrarse.

¿Por qué crees que no competimos hace años a nivel internacional?

Pareciera que pensamos más en ganar una cantidad de dinero por participar y dejamos de lado la competencia. Hay que pensar en grande y tratar de llegar lejos, el premio llegará igual. No pensamos en hacer historia.

¿Qué debemos hacer?

Yo apostaría por los jóvenes. Somos el único país de Sudamérica que contrata veteranos para la copa, pero después nos eliminan igual y no ganamos ni un partido. Ahora parecemos un cementerio, todos vienen con 34 o 35 años, pareciera que el requisito para jugar en Perú es tener más de 30 años.

¿Qué parece esta “U”?

Está mejorando, hay que darle más oportunidad a Valera que ya anotó. Apostemos por él. Los goleadores cuando se nos abre el arco nos crecemos y ese debe ser su caso. También me gusta Hernán Novick lo veo un jugador interesante que sabe meter pases.

¿Cómo era tu juego?

Yo me movía mucho por el frente de ataque y molestaba a los defensas. Era inquieto para los que marcaban y los hacía caer en errores que aprovechaba.

¿Te pegaron mucho los defensas?

Antes daban duro. Me querían trabajar a la boquilla cuando empecé, recuerdo que los hermanos Gardella del Frigorífico me decían te vamos a matar. Tenían cara de malos, pero yo les dejaba el codo o el taco, no me chupaba.

¿Qué les decías?

No me quedaba callado, le decía ¿qué pasa ‘compadrito’? yo soy de Barrios Altos y no tengo miedo a nada. El tío Augusto Prado era malo, me decía te voy a romper la pierna, pero le metía igual. Al final me decía ‘bien sobrino usted es valiente’. Por eso cuando íbamos al extranjero no arrugamos con los argentinos o uruguayos.

¿Cuantos goles hiciste en Copa Libertadores?

No lo sé, pero en el 79 salí entre los goleadores con 6 tantos. Tengo una anécdota con eso.

Cuéntala.

Hace unos años fui con una selección sub 17 a Paraguay y estábamos de paseo en el museo de la Conmebol. De repente vi una placa de los goleadores de la copa y aparecía mi nombre como máximo anotador de la del 79. Así que les dije chicos ‘pueden leer eso que yo no veo’, los muchachos se dieron cuenta y me dijeron ‘profe’ usted fue bravo.

¿Por qué ya no salen delanteros de área?

No se trabaja y no se da oportunidad a los chicos, todos vienen de afuera. Por la pandemia no están trabajando los chicos, pasará mucho tiempo para que salga un buen delantero. Y cuando se podía trabajar lo hacíamos mal.

¿ Qué te parecen Lapadula y Ormeño?

Lapadula es peleón, en Italia no es fácil hacer goles, pero mete. Ormeño es goleador, pero me gustaría que anote más de jugada y menos de penal, pero tiene condiciones y cabecea bien.