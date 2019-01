Juan José Ore sobre la selección peruana Sub-20: ‘Con este grupo yo salí campeón’ | ENTREVISTA

Por: José ‘Huachano’ Lara



Si hay alguien con experiencia y capacidad para analizar el rendimiento de la actual selección Sub-20, ese es Juan José Oré. El ya mítico entrenador de los históricos ‘jotitas’, después de 17 años trabajando en la Federación Peruana de Fútbol, fue dejado de lado de un momento a otro. El popular ‘JJ’ conoce bien a estos muchachos de Daniel Ahmed, con quienes incluso ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud cuando estaban en la Sub-15.



¿Qué opina de la Sub-20 que viene jugando en Chile?

Me preocupa lo que estoy viendo. Ante Uruguay ganamos cuando ellos jugaron mejor que nosotros. Ante Paraguay no tuvimos juego, no tuvimos oportunidades claras, mientras que contra Ecuador se salió con otra mentalidad, pero Ecuador fue efectivo. Nos quedamos con esa sensación de que se pudo haber hecho algo más. Ojalá que se muestren mejor en el último partido, pero lo veo muy difícil.



Usted ha trabajado con ellos...

Hasta hace un año he estado ahí y conozco a la mayoría. Es más, con este grupo yo salí campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, en China, en el 2014.



¿Algunos nombres?

Claro. Con Olivares, Távara, Huerto, Velarde, Milesi, Saravia, Rojas, Pacheco.

Jota Jota Oré entró a la historia grande del fútbol peruano con la selección Sub-17. (GEC) Jota Jota Oré entró a la historia grande del fútbol peruano con la selección Sub-17, que clasificó al Mundial de Corea del Sur. (GEC)

¿Estos jugadores pueden dar más?

Sin duda, claro que pueden dar más. Los he tenido, hay que exigirles. Ya juegan en la profesional y algunos ya son padres, tienen esa jerarquía. Ganan dinero. No digo que hay que tirarlos o hablar mal, pero se les debe decir las cosas. Hay que exigirle al jugador, no faltarle el respeto, sino sacar esa rebeldía.



¿Entonces algo ha pasado?

Algo ha pasado. Ellos juegan bien.



Para usted, ¿quién debió ser titular? ¿Olivares o Gonzales?

Olivares es un jugador que ya tiene experiencia, pero no hubo quien lo alimente ni alguien con quien hacer una pared, ¿así cómo va a hacer goles?



¿Quién es responsable de todo esto?

El entrenador, eso es el ABC del fútbol, para bien o para mal. No se le puede echar la culpa a otro.



¿Por qué saliste de la Videna?

Nadie tuvo la valentía, la cortesía, la hidalguía ni caballerosidad de decírmelo. Yo no me aferraba al cargo, al puesto. Estuve 17 años en la FPF, pero no me esperaba irme así. La forma. Me llamaron de Recursos Humanos para ofrecerme una reducción de sueldo considerable. Y eso me ofendió más.

(Difusión) 'Manco pudo ser un extraordinario jugador, pero él no quiso', afirma Oré. (Difusión)

¿ Se manejó mal la situación?

Así es. No me llamó Juan Carlos. Quedé decepcionado por la forma, no fui un ave de paso, tuve 17 años en la FPF con buenos y malos momentos como es el fútbol.



¿Te sentiste traicionado?

No sé si traicionado. Pero, dolido por la forma. Daniel Ahmed siempre me decía que cuando él se fuera yo tendría que quedarme porque era quien más conocía, por logros, por experiencia. Sin embargo ocurrió otra cosa, pero él sabía de todas estas cosas.



¿Quedaste decepcionado de todos ellos?

A mí no me dieron nada, no tenía seguro ni vacaciones. No me dieron ni las gracias. Más bien paraba más en la Videna que en mi casa, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche.



¿Qué siempre les sueles decir a tus jugadores?

No vengo a hacer amigos, vengo a formar jugadores y si después quieren ser amigos, en buena hora. Acá tenemos que matar, pensar en los objetivos; si tengo la oportunidad, tengo que matar por los objetivos, por la familia.



Fuiste el primero en llevar a una selección de menores a un Mundial, con los ‘jotitas’...

Conseguimos una gran clasificación. Lo ganamos y lo ganamos bien. Hicimos un gran Mundial, no nos devolvieron en una primera ronda.

¿Manco pudo haber dado más?

No lo dudo. Él tiene el talento, pudo haber sido un extraordinario jugador, pero él no lo quiso. Yo estimo y quiero mucho a todos.