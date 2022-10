Juan Manuel Vargas fue un jugador importante en la selección peruana. Integró ese grupo llamado ‘Los 4 Fantásticos’ durante la era de Sergio Markarían, junto a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, el ‘Loco’ terminó jugando pichangas o encuentros de fulbito. No tuvo un retiro como el del ‘Bombardero de los Andes’ o no pudo seguir jugando como lo hacen hoy el ‘Depredador’ y, en menor medida, la ‘Foquita’.

Tras su paso por Italia y España, el ‘Loco’ Vargas, quien cumple hoy 39 años, regresó a Perú en 2017 para ponerse la camiseta de Universitario de Deportes. Lamentablemente, no tuvo el rendimiento esperado. Y durante su estadía en el club crema fue criticado por su sobrepeso. “Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso, vine a darlo todo, pero no fui profesional, esa es la verdad. Me fui de la ‘U’ de mala forma”, declaró en el programa ‘La fe del Cuto’ del diario Trome a fines del 2021.

Vargas jugó su último partido con la ‘U’ ante Ayacucho FC el 29 de setiembre de 2018. Aquella vez la escuadra merengue cayó derrotada por 4-2 en el Ciudad de Cumaná. El ‘Loco’ terminó su vínculo con Universitario y desde entonces no ha vuelto a disputar un cotejo oficial. Se le ha visto sí en pichangas. Por ejemplo, en un encuentro de fulbito en la región Amazonas, en donde se resbaló y se hizo viral en TikTok.

¿Qué pasó con el ‘Loco’? ¿Por qué no terminó su carrera como Pizarro o como lo están haciendo Farfán y Guerrero? Descuidó su físico, su imagen, y eso provocó que no tenga un exitoso paso en Universitario de Deportes, porque la habilidad la tenía. Probablemente, se le hizo difícil recuperar ese buen estado físico que mostró en el Fiorentina de Italia o en el Real Betis de España. Su nivel, además, descendió.

En el mismo programa del Cuto, Vargas también dijo que llegó un momento en el que el fútbol dejó de ser su prioridad. Eso habría influido en que no siga disputando partidos como los otros “fantásticos”. Eso sí, el ‘Loco’ señaló que le gustaría volver a Universitario y retirarse de la mejor manera. “Me encantaría poder retirarme de la mejor manera. Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande”, indicó.

