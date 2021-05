Ambos son figuras en México. Juan Reynoso puede conseguir el título de la Liga MX con Cruz Azul el próximo fin de semana y Rafael Márquez jugó cinco mundiales con su selección y brilló con el ‘Barca’ en el que ganó cuatro ligas y dos Champions League. Esta es la historia del encuentro entre dos triunfadores en tierras aztecas.

Ídolo, referente, espejo, llámelo como quiera. Así tiene considerado uno de los mejores jugadores que dio el fútbol mexicano a Juan Reynoso. Cuando Rafael Márquez apareció en el Atlas, el central empezó a seguir al ‘cabezón’ que brillaba en el Cruz Azul. El defensa no se perdía un partido de la ´Maquina Cementera’ porque quería aprender a salir jugando como lo hacía el hoy técnico. ‘Rafa’ se paraba frente a la tele y no se cansaba de elogiar al peruano que el año 97 fue considerado el mejor zaguero del campeonato. Por eso cuando Márquez enfrentó a Reynoso por primera vez, sintió que se cumplía un sueño y así se lo hizo saber cuándo al final del partido le pidió cambiar la camiseta. El ‘cabezón’ se quedó sorprendido por la admiración del joven jugador y gustoso aceptó y le dio un abrazo deseándole una carrera exitosa.

Los años pasaron y los caminos de ambos siguieron diferentes rumbos. Juan inició su carrera de técnico en el Perú y ‘Rafa’ viajó a Europa donde empezó a ganarse un nombre. A principios del 2009, Reynoso como todos los años vacacionaba con su familia en Acapulco en un hotel cinco estrellas y vio que los huéspedes seguían a una persona como si fuera una estrella de cine. El ahora DT preguntó por curiosidad quien generaba tanto alboroto y le dijeron “es Rafa Márquez que acaba de ganar su segunda Champions League con el Barcelona”. El ex jugador se lo comentó a su familia y una de sus hijas al escucharlo le pidió que se acerque donde el ídolo para pedirle una foto y un autógrafo. Reynoso no se acordaba que había cambiado camiseta con el crack mexicano y pensó que si se acercaba donde Márquez este no lo iba a reconocer.

Al día siguiente la familia bajó a desayunar y vio que no muy lejos de ellos estaba Rafa con su pareja. Había pocos curiosos y Juan dijo “esta es la mía me acercaré a pedir la foto” fue en ese momento que ocurrió lo impensado. Márquez se adelantó al ‘cabezón’ y llegó hasta la mesa de los Reynoso. “¿Maestro cómo está?, ya lo había visto el día anterior pero no quería molestarlo, pero cómo no voy a saludar a mi ídolo” dijo el defensa rompiendo el hielo. Juan agradeció el gesto y le presentó a la familia y le pidió la foto. Márquez aceptó gustoso y le hizo acordar que cuando debutaba en el fútbol, le regaló su camiseta y le había dedicado unas bonitas palabras y era el momento de devolver el gesto. Así fue que Rafa subió a su habitación y bajó con dos camisetas del Barcelona y se las regaló a las hijas del ahora técnico del Cruz Azul.





