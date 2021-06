No se ven hace algunos años, pero el cariño y la amistad sigue intacto. Eugenio La Rosa conoció a Juan Reynoso cuando tenía 16 años y estaba por terminar la secundaria. ‘Chispeao’ está feliz por el logro de su amigo al frente del Cruz Azul y recuerda lo bien que lo pasaron con los ‘potrillos’.

¿Feliz por el título de Juan (Reynoso)?

No te imaginas, lo conocí cuando era chiquillo y siempre supe que iba a llegar lejos como jugador y luego como entrenador. Es una bendición que mi hermano menor sea campeón

¿Seguiste la campaña?

Claro que sí, para mi ya entró a la historia grande del club. Una cosa es ser campeón como jugador, pero más difícil es como técnico.

¿Por qué?

Como jugador es un colectivo, pero como técnico ya la cosa cambia. Es cierto que depende del plantel, pero si pierdes la culpa es del entrenador. Y en México los clubes invierten mucho, no lo tuvo fácil pero hizo un campañón.

¿Cómo era cuando llegó al primer equipo de Alianza?

Callado, educado, respetuoso pero los ‘potrillos’ lo avivaron.

¿Cómo así?

Esos chicos eran unas balas, lo jalaban a su grupo y lo llevaban a fiestas. También hay que decir que jugaban un montón.

¿Una anécdota con el ‘cabezón’?

Juan estudiaba en el Alcides Vigo tenía que acabar el colegio y su mamita me dijo que lo ayude con las tareas y que lo oriente, que le hable. Acepté y el también se puso las pilas.

¿Qué hacían?

Didí le daba permiso para ir a los exámenes, y yo que compartía cuarto con él lo despertaba a las cinco de la mañana para repasar. Lo tenía huev….pero así sacó buenas notas. Cuando regresaba le preguntaba cómo te fue y si sonreía ya sabía que había aprobado.

¿No te engañaba?

Yo no era gil, estaba en contacto con la señora por teléfono y me decía que todo iba bien y me agradecía. Sus padres eran muy buenas personas y su hermana también.

Reynoso y su profesor La Rosa en Alianza

¿Y cuándo se iba con los potrillos ibas con él?

Los chicos no me llevaban, me decían tu eres un negro pituco, te gustan las discotecas de San Isidro y las rubias. Juan se iba feliz con ellos, eran un grupo muy alegre y muy bueno pero a veces la jod…

¿Cómo así?

Como los muchachos tenían mucha sed, Didí nos concentraba los domingos después de los partidos y nos decía hoy no hay Valentina ni Camagüey. Lo que no sabía el profe era que cuando nos soltaba el lunes, la mayoría se iba a la cevichería La Marea y cerraba el local hasta la medianoche.

¿Al día siguiente cómo entrenaban?

El profe se las sabía todas, había sido jugador y al ver las caras nos mandaba a los baños turcos Windsor con el profe Javier Beltrán. Lo que no sabía Didí era varios entraban un rato y luego sacaban la cola y la seguían.

¿Hace cuanto tiempo no hablas con Juan?

Mucho tiempo. No tengo ni su teléfono, sólo sé que muchas veces pregunta por mí. Yo tampoco lo busqué nunca, no quiero molestar, pero me alegra un montón que le vaya bien, el aprecio y cariño siempre estará.

¿Lo ves dirigiendo a la selección?

Claro que sí, capacidad le sobra. Ya lo demostró en la “U” y Melgar y ahora en México. Su éxito viene bien a los entrenadores peruanos, nos reivindica ahora que estamos llenos de extranjeros.

¿Por qué crees que no se les da más oportunidad a los nuestros?

Yo también me pregunto lo mismo. No entiendo como Julio César Uribe y Víctor Rivera por citar a dos de los nuestros, no tienen equipo. Es increíble que salga un entrenador y al toque llamen a otro de afuera. Y lo peor de todo es que nadie los conoce y vienen a practicar al Perú.

¿Qué hacemos?

Algo hay que hacer, por eso no avanzamos. (José Reynoso Alencastre).

