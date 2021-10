A pocos días de que Sport Chavelines disputé la final ascenso de la Liga 2 ante Atlético Grau, TROME se contactó con Kevin Santamaría, el talentoso jugador salvadoreño, que juega su segunda temporada en Perú. La temporada pasada vistió los colores de Deportivo Llacuabamba, y pese a que su equipo descendió, él hizo un buen torneo, lo que le permitió seguir su carrera en nuestro país.

¿Cómo te sientes tú de disputar una final de ascenso en Perú?

La verdad muy contento. Yo creo desde principio de año que por ahí no pude tener la oportunidad de estar en Liga 1 y se presentó esta oportunidad y vine con la ilusión de poder ver la manera de subir. Creo que ahora hemos dado un paso importante porque estamos en la final, creo que todos los jugadores anhelan eso y gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder jugarla y va a ser importante para nosotros poder lucharla y ganarla, que es lo más importante porque al final este es un paso y el poder subir es cumplir el objetivo.

¿Lo tomas como una revancha, por perder la categoría con Llacuabamba el año pasado y ahora con Chavelines disputar el ascenso?

La verdad el fútbol siempre te da revanchas, eso es lo bonito Lastimosamente el año pasado me tocó vivir eso con Llacuabamba. Quieras o no, uno saca el balance de su rendimiento y por ahí a la larga uno sabe si lo hizo bien o mal. La verdad me fui contento por mi desempeño, lastimosamente lo que nos pasó empaña un poco eso. Lo que toca es seguir trabajando y ahora tengo la oportunidad de ascender a un equipo y poder estar en esa historia del club y espero que se nos puede dar y falta el partido más importante, esperemos poder cumplir el objetivo.

Kevin Santamaría jugó la temporada pasada en Deportivo Llacuabamba | Foto: Instagram)

SOBRE EL ATLÉTICO GRAU DE PIURA

¿Del rival Grau, qué sabes?

Sé la calidad de los jugadores de Grau, la historia que tiene como club, con un gran entrenador, la verdad siempre respetando al rival. Pensando en nosotros, que al final eso es lo que importa y el poder hacer nuestro fútbol sabiendo que nosotros podemos hacer grandes cosas, que nos motiva para poder jugar esa final y está en nosotros, ya que tenemos un gran grupo y un buen equipo para poder enfrentar el partido con responsabilidad e ilusión de poder subir a Primera División.

El profesor Jesús Oropesa ya los dirigió hasta hace unos meses atrás, ¿Crees que eso es una ventaja a favor de ustedes?

Eso a la larga son cosas secundarias qué él sepa como nosotros jugamos, ya que dentro del campo no va a poder hacer nada. Su planteamiento quizás sí y como motiva al jugador, ya es idea de él como trabaja eso. El grupo está tranquilo y pensamos en el fútbol que hemos hecho nosotros y eso nos da la seguridad de buscar el ascenso que todos queremos.

¿Qué diferencias has encontrado entre la Liga 1 y Liga 2?

La verdad sí, te dan menos espacios para poder jugar, hay mucha fricción, te pegan mucho, un fútbol más brusco, pero la Liga 2, es una buena liga, ya que hay mucho jugador de buen pie y de buena calidad se ha visto en todo torneo que hay jugadores que tienen buena pegada. Uno tiene que luchar de donde le toca y revertir cada partido de la mejor manera.

¿Ya conversaste con Chavelines sobre tu futuro?

Todavía no converso con Chavelines. Lo que más quiero es subir y después Dios dirá. Siento que me ha ido bien y al final el trabajo de uno es el que habla. Yo estoy pensando en la final, este partido importante y poder ayudar al equipo para poder subir. Ahora estamos a un paso. Entonces, de verdad es lo que más anhelo salir campeón. De ahí, Dios dirá si me quedo o me voy a otro lado. Voy a estar contento por cumplir el objetivo.

“CON NOMBRES NO SE GANA”

¿Sienten presión por lograr el ascenso?

Creo que no. Grau tiene más jugadores de mayor nombre y siempre le pusieron la ficha para que subiera. Nosotros estamos tranquilos y somos un equipo de gran talento, humilde y mucho sacrificio. En todo el año, hemos tratado de ser el mejor equipo, siempre hay baches, pero siempre tratamos de hacer un buen partido, por jugar de la mejor manera. La verdad queremos ganar porque las finales se juegan para ganarla y que nos dé ese paso importante para nuestra carrera y al club. Con nombre no se gana, se gana tratando de hacer un buen fútbol y se puede dar un gran resultado. Respetamos al rival por su juego, pero sin ver nada más. Dependemos de lo que nosotros hagamos el campo y el que se sacrifique más va a ganar el juego.

¿Y el tema mental cómo lo están trabajando?

Quien no se motive y no esté preparado para el sábado, creo que está equivocado en su profesión. Mentalmente jugar una final, te da una alegría, ya que el saber que estás jugando un partido importante en tu carrera, te da alegría.

¿Para ti es un reto volver a ser convocado para vestir los colores de tu selección El Salvador?

Siempre uno quiere estar. Sé lo he dicho a tus colegas en mi país, yo he hasta que no deje de jugar profesionalmente y siempre voy a luchar por un puesto en selección, si se me toma en cuenta, eso ya es decisión del entrenador y siempre lo voy a respetar. Sé lo que estoy mostrando y lo bueno que en mi país mucha gente lo sabe. Me quedó con lo que la gente piensa y en cada convocatoria salga mi nombre y me pidan, eso me deja tranquilo. Lógicamente la decisión del entrenador se respeta y no se puede hacer nada que solo trabajar para en un futuro pueda volver a la selección.

¿Y te sigue diciendo “Cristiano Ronaldo”?

(Se ríe) Acá casi. Eso me decían en Llacuabamba cuando en las redes sociales me lo decían y tras la emisión de una nota salió ese apodo. Acá hay un buen grupo con buena onda y eso da mucha alegría.

