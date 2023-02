La Pepa Baldessari está pronto a regresar a su natal Argentina, después de muchos años viviendo en el país. El exdelantero de Sporting Cristal no podía irse sin despedirse de la hincha que le brindó todo su aliento el tiempo que vistió la celeste, por eso, en el encuentro contra Melgar se despidió de los fanáticos del cuadro cervecero.

Baldessari bajó al campo y tomó un micrófono para dirigirse a los asistentes al estadio Alberto Gallardo. “No pensé que, en algún momento, podría separarme de mi familia, que son ustedes por tantos años. Espiritualmente”, comenzó el argentino.

‘La Pepa’ recordó los goles que marcó durante las tres temporada que vistió la camiseta de Sporting Cristal y agradeció a los hinchas por el cariño recibido: “Es imposible borrar las imágenes que me vienen a la mente, que cada vez que tenía la suerte de hacer un gol, me iba abrazar a todos”.

Ante los gritos de la hinchada, Horacio Baldessari se quebró por la emoción de saber que todavía está en el corazón de los hinchas. Un conmovido Baldessari se tomó la cara cubriéndose los ojos en dicho momento.

La Pepa Baldessari subsistía con la ayuda de amigos

Semanas atrás, Horacio Pepa Baldessari reveló que se encuentra atravesando una difícil situación al encontrarse sin dinero, circunstancias que lo obligan a vivir en un hotel y a tomar la decisión de regresar a Argentina, donde tiene una casa que le heredó su madre.

Por ello, La Pepa Baldessari se va del país después de casi tres décadas en tierras peruanas. Me voy a mi pueblo, a San Francisco. Ya tengo 64 años, el techito que me dejó mi viejita y a terminar mi vida allá porque ya a los 64 la vida no te da mucha revancha tampoco” manifestó.





