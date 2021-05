Se volvió a poner los guantes, pero para pelear. Leao Butrón, arquero de Alianza Lima y de la selección peruana ha salido en defensa de sus compañeros de la ‘Blanquirroja’ quienes compartieron mensajes en defensa de la democracia a pocas semanas de la segunda vuelta electoral.

El exguardameta defendió la libertad de expresión de los seleccionados en las redes sociales, donde algunos cuestionaron la autoridad de los deportistas para hablar sobre los temas políticos del país.

“Amigos, les agradecería que nos envíen la lista de los temas que los futbolistas profesionales pueden comentar, así se los envían a cada integrante y ustedes están contentos. Gracias”, dijo el ex Alianza Lima quien acompañó su reflexión en Twitter con un provocador icono.

Amigos, les agradecería que nos envíen la lista de los temas que los futbolistas profesionales pueden comentar, así se los envían a cada integrante y ustedes están contentos.

Gracias... 🥚NAZOS! 😊 — Leao Butrón (@Leaobutron) May 17, 2021

El guardameta recibió apoyo de sus seguidores, pero también recibió insultos or su postura política y no dudó en discutir con argumentos. “Se arañan y se alocan cuando un futbolista da a conocer de forma democrática cuál es la mejor opción, opinión totalmente personal, pero no dicen nada cuando un tipo de 30 años tiene una relación con una niña de 14 años, no me jod…, son unos sin vergüenzas”, añadió.

Se arañan y se alocan cuando un futbolista da a conocer de forma democrática cuál es la mejor opción, opinión totalmente personal, pero no dicen nada cuando un tipo de 30 años tiene una relación con una niña de 14 años, no me jodan, son unos sin vergüenzas #DobleMoral — Leao Butrón (@Leaobutron) May 18, 2021

TE PUEDE INTERESAR