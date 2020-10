La Liga 1 sigue su marcha y tras el sorteo realizado en la Videna quedaron definidos los Grupo A y B para la Fase 2, un torneo corto donde 19 equipos buscarán acompañar a Universitario en las instancias finales y buscar ser el nuevo campeón nacional.

El ganador del Apertura (Fase 1) Universitario, comandará el Grupo A y tendrá a Sporting Cristal como uno de los rivales más competitivos en esta difícil zona.

Alianza Lima formará parte del Grupo B junto con Melgar, Cesar Vallejo y Sport Huancayo, un grupo donde puede tener chances para clasificar a los PlayOffs. Los victorianos primero tendrán que empezar a sumar puntos y luego pensar en sus aspiraciones de título.

Así arrancan

En la primera fecha del Grupo A se verán los siguientes encuentros: UTC vs Binacional, Cienciano vs Sporting Cristal, Cantolao vs Carlos Stein, Universitario vs Atlético Grau y Alianza UDH vs San Martín.

Por el Grupo B la primera jornada será con los duelos entre: Cusco FC vs Melgar, Carlos Mannucci vs César Vallejo, Sport Boys vs Deportivo Llacuabamba, Deportivo Municipal vs Sport Huancayo y Alianza Lima vs Ayacucho FC.

¡Fixture oficial!



Así se disputará el grupo A de la Fase 2 de la #Liga1Movistar.#AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/vtTRkIwCFl — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) October 20, 2020

El Grupo A : Universitario, Sporting Cristal, UTC de Cajamarca, Alianza Universidad, Cienciano, Binacional, Academia Cantolao, Universidad San Martín, Carlos Stein y Atlético Grau.

El Grupo B: Sport Huancayo, Alianza Lima, Universidad César Vallejo, Carlos Mannucci, Melgar, Ayacucho FC, Deportivo Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Deportivo Llacuabamba.

¡Duelos confirmados!



Así se jugará el grupo B de la Fase 2 de la #Liga1Movistar.#AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/PqCiYawcMV — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) October 20, 2020