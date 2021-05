Pasaron apenas tres partidos y le dijo adiós a Binacional hace unos días. Rubén Darío Insúa dejó de pertenecer al ‘Poderoso del Sur’ de manera sorpresiva. Sobre el tema, el entrenador rompió su silencio desde Argentina y reveló los motivos de su alejamiento.

“Estuvimos trabajando tres semanas en Binacional de Perú. Le dije al presidente que necesitábamos un equipo competitivo para el segundo semestre y el último fin de semana me dijo que el club no estaba en condiciones económicas para hacer incorporaciones. Le comenté que no quería perder el tiempo con mi equipo, nos pusimos de acuerdo y terminamos el contrato”, confesó Insúa en Radio Colonia de Argentina.

Esta era la segunda experiencia de Rubén Darío Insúa en la Liga 1, luego de haber dirigido a Alianza Lima en 2005. A pesar de las intenciones que poseía de hacer historia en el balompié nacional, ello solo quedará en un anhelo debido a lo ya explicado por el mismo DT.

Pronto adiós

El exguía de Alianza Lima, Barcelona de Ecuador, entre otros clubes, fue anunciado como nuevo preparador de Binacional el pasado 14 de abril. El argentino de 60 años llegó para reemplazar a Luis Flores, quien había sido destituido previamente por la directiva.

Ahora, el ‘Poderoso del Sur’ debe encontrar entrenador para afrontar las últimas jornadas de la Fase 1 de la Liga 1 (solo sumó cuatro puntos en siete partidos). Además, el club encarará la Copa Bicentenario y cerrará la temporada con la Fase 2.