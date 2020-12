Luis Aguiar no se quedó callado y salió con la pierna en alto para defenderse de quienes lo acusan de “abandonar el barco” llamado Alianza Lima. ¿Qué más dijo el mediocampista uruguayo? Entérate en esta nota. ¡Sin pelos en la lengua!

“Aguiar no abandonó ningún barco y hagan preguntas al Fondo Blanquiazul, a la señora administradora, a los que no fueron profesionales y jamás les importó la institución y fueron defendidos por ‘dirigentes’, cuerpos técnicos, gerentes, etc.”, señaló el charrúa en el inicio de un visceral descargo a través de Instagram.

El ‘Canario’ aseguró que “no fue nada fácil” volver a su país “calladito”, pero “había que cuidar a compañeros que merecían respeto”, elevando su voz de protesta por “un año lleno de mentiras hacia el plantel y gente inadaptada manejando un club con tanta historia”.

“Me fui porque tengo principios, porque tengo una postura que no tolero a la gente falsa. Esperé a que alguien saliera a hablar sobre mi salida y se quedaron callados todos. Me duele ver que insulten a Rinaldo (Cruzado), a (Leao) Butrón, jugadores que jugando bien o mal aman a Alianza. Sinceramente me cansé de escuchar mentiras y huev**** de la gente dentro del club y también de exjugadores y exentrenadores”, agregó.

“Habría que callarse la boca un poquito y dejar de ser tan payaso para quedar bien con el hincha”, exclamó Aguiar. “Alianza tiene que volver pronto y mientras tanto hay que ser hombre y dar para adelante siempre, porque si no amas al club solo tienes una opción: ¡ir al frente!”, sentenció.

