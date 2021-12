El actual campeón de la Liga 1, Alianza Lima sigue analizando qué jugadores continuarán en el club y quienes no. De momento, son cuatro jugadores los que ya no seguirán vistiendo la blanquiazul, pero hay otros quienes siguen en duda de si estarán para la próxima temporada.

Uno de esos jugadores es Arley Rodríguez, quien se encuentra de vacaciones en Colombia, su país natal, de vacaciones y a la espera de novedades sobre su futuro. Y ante, las diferentes versiones que no seguiría en Alianza Lima, TROME se contactó con el entorno del jugador que nos manifestó lo siguiente.

“Lo que te puedo decir, es que estamos conversando con la dirigencia de Alianza Lima, la voluntad del futbolista es continuar y de la hinchada es que siga el jugador en el equipo. Hemos recibido un respaldo impresionante de los fanáticos. La voluntad está y dependerá de los dirigentes. Arley es un muchacho que está de vacaciones a la expectativa de lo que haga y eso es lo único que te puedo manifestar. Hemos quedado en hablar el lunes con José Antonio Bellina y vamos a ver como termina la historia”, sentenció.

Arley se pronunció sobre su continuidad en Alianza

“Me encantaría quedarme, pero el tema de negociaciones, de que me den la información de que sí quieren quedarse conmigo, hasta hoy no sé. Si me llego a quedar, seguiré trabajando por pelear un puesto, por sumar más minutos, aprovechando que se jugará más torneos, más ritmo, más competencia de juego. Y si me voy, me iré con mucho orgullo, por la puerta grande, con la tranquilidad de que di todo”, indicó Arley Rodríguez para DirecTV Sports.

Los números de Arley Rodríguez en Alianza Lima

El extremo colombiano llegó esta temporada al elenco blanquiazul procedente de Carlos A. Mannucci. Él jugó 23 partidos está temporada y anotó cuatro goles.

