POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

El tiempo ha pasado, la barba ya muestra algunas canas rebeldes en su rostro, pero él no cambia, sigue siendo el mismo tipo bromista y juguetón. A sus 41 años, Marko Ciurlizza repasa algunos de sus momentos que lo hicieron figura. Porque recordar es volver a reír..

¿Tu mejor ‘chapa’ al ‘Puma’ Carranza?

‘Don Ramón’... No lo pongas porque va a renegar ja, ja, ja.

¿Una más?

Todos los personajes que hacía Ramón Valdés yo se los decía.

¿José Carranza es muy bueno hablando en grupo?

¿Hablaba bien? Ja, ja, ja.

En serio, pues...

Para algunos es difícil, a él le costaba un poquito más expresar sus sentimientos.

Con su frase: “La ‘U’ es la ‘U’” se graduó de filósofo...

Ese día fue Susy Díaz.

¿Cuál fue la broma más brava que le hiciste a un jugador?

Cuando debuté en la ‘U’ dormía con José Pereda y Paolo Maldonado. El ‘Chino’ lo hacía en el segundo piso del camarote...

¿Qué le hiciste?

Con el ‘Chato’ dejamos una sola madera debajo del colchón y cuando entró, se sentó, luego se echó y se cayó hasta abajo.

¿Te pegó?

Un par de manazos, pero suaves.

¿El compañero más especial?

El chileno (Fernando) Martel en Alianza Lima. Hablaba que en Chile tenía mucho dinero y eso no se dice.

¿Uno más?

Johan Fano. Cuando se pone serio y en plan de erudito, cae antipático.

¿Es Santiago Salazar el mejor contador de anécdotas de nuestro fútbol?

‘Cafú’ la exagera en unas 200 veces. Te la cuenta otra vez y te vuelves a reír.

Jugaste con él en la selección y frente a Holanda en 1998...

Es correcto.

¿Dennis Bergkamp lo felicitó por su gran rendimiento?

No le creo ja, ja, ja.

¿Y que ‘Juanpi’ Sorín le pidió su camiseta por haber anulado al ‘Kily’ González?

Está hablando huevadas...

¿Crees que está listo para escribir un libro?

Podría contar todas las anécdotas que le tocó vivir, pero que pida que alguien se las escriba ja, ja, ja.

¿El ‘Chino’ Huamán es el mejor ser humano con quien compartiste vestuario?

Estuvimos en la selección Sub-20 y Sub-23. Es un buen tipo y bien feo. Sus hijos salieron lindos.

¿Una anécdota con él?

Una que me contó Santiago Salazar...

Adelante...

En una discoteca estaba tomando el ‘Chino’ y aparece su esposa. Salió a verla y en la puerta discutían. De pronto se escucha que él dice muy fuerte: “Anda a la casa y que sea la última vez...”

Se puso fuerte...

Sí, pero cuando volteó estaba con todo el polo roto.

¿Ahora a qué te dedicas?

Soy profesor en el colegio ‘Antonio Raimondi’. Dirijo los equipos de fútbol y comparto con los chicos lo que he vivido.

Gracias por estos recuerdos...

A ustedes y decirles que el ‘Trome’ me ha sacado el ancho, a veces era cierto y otras no, seguro me confundían con (Aldo) Olcese ja, ja, ja.