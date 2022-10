El buen presente de Martín Távara es opacado por la denuncia que realizó el fin de semana Angye Zapata: la bailarina de Agua Marina y ex pareja del futbolista de Sporting Cristal. La denuncia fue hecha por la artista a través de sus redes sociales, en las que muestra conversaciones con el jugador, quien la amenazó con agredirla.

“Lo que pasé, no se lo deseo a nadie. Siempre me he mostrado muy fuerte y -quizás- con errores, pero siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance, dejando de lado mi valor como mujer y las oportunidades en mi carrera que se veían afectadas por su maltrato psicológico y físico”, inició Angye Zapata.

Angye Zapata denunció a Martín Távara por violencia física y psicológica. (Captura)

“Todo lo que tuve que aguantar al señor Martín Távara; sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y me costó demasiado caro. Todo se llevará de manera legal. Una vez más, estuvieron enterados de todo y nunca hicieron nada”, añadió.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Martín Távara es acusado de violencia física y psicológica. En el 2020, la madre de la hija del futbolista del elenco de Roberto Mosquera, Yomira Peña, lo denunció por maltrato en el programa “Amor y fuego”. Hasta el momento, el club rimense, que juega la definición de la Liga 1, no se ha pronunciado por la reciente denuncia.

No es el único

Recientemente, Andy Polo, futbolista de Universitario de Deportes, fue sentenciado en Estados Unidos al pago de 600 mil dólares por un juicio que le entabló su expareja, Genesis Alarcón, por violencia doméstica el pasado 23 de mayo de 2021.

Con ello, el presente de Andy Polo en Universitario llevó a la parte deportiva a analizar su renovación, aunque esta aún no ha sido confirmada por el administrador, Jean Ferrari. “Sobre la posible renovación de contrato de Andy Polo, eso lo verá la parte deportiva”, indicó el directivo.

Lo mismo ocurrió con Adrián Zela, ex Sport Boys, quien en el 2020 fue captado en Punta Hermosa agrediendo a una mujer, empujándola y arrastrándola en el piso. “Ha sido un error mío mi reacción de esa manera. Les he pedido perdón a las personas perjudicadas. No ha sido nada mayor”, dijo el futbolista en aquel momento.

Por otro lado, en el 2013, el actual capitán de Alianza Lima, Josepmir Ballón, fue denunciado por su esposa, Lylyanne Fernández Alvarado, de haberla agredido de tal manera que la mandó a la clínica. Este le habría pedido el divorcio y ella no aceptó sus condiciones, por lo que fue víctima de una fuerte agresión.





