Miguel Rebosio es una voz autorizada en Sporting Cristal. El ‘conejo’ defendió la camiseta celeste en cinco temporadas y fue integrante del plantel que jugó la final de la Copa Libertadores del 97. El zaguero analiza el presente de los cerveceros y a diferencia de los hinchas, respalda al cuestionado Washington Corozo.

¿Qué te parece la campaña de Cristal en la Copa?

Todos esperábamos mucho más, pero Cristal salió a proponer, por momentos jugó de tú a tú, pero no tuvo la eficacia a la hora de definir. Y esto ante equipos grandes como Sao Paulo y Racing lo pagas caro.

La hinchada está muy molesta con Corozo por los goles que falla, ¿Qué opinas?

Son rachas que puede pasar cualquier nueve, no olvidemos que fue una de las figuras del título del año pasado. Las cosas no le están yendo bien pero tampoco se le puede matar, no es el único que juega.

¿Qué hacemos con él?

Apoyarlo, darle tranquilidad. En el fútbol pasas rápido de héroe a villano y esto es parte del juego no debemos ser duros con él. Tuve compañeros que pasaron por eso y se sentían impotentes, pero los apoyamos y se les volvió a abrir el arco.

¿Te gusta algo de este Cristal?

Me alegra ver un chico como Jhilmar Lora que tiene personalidad. Uno lo ve en la cancha y pareciera que tuviera 60 partidos encima.

¿Te hace acordar tus inicios?

Sólo coincidimos en la edad, a él le veo mucha calidad. Puede dar mucho más, va por buen camino.

Jugaste algunas Copas, ¿Qué recuerdos?

De lejos la mejor fue la del subcampeonato, jugar esa clase de torneos es muy diferente a la liga local.

¿A qué crees que se debe el nivel tan bajo de nuestros equipos en torneos internacionales?

Todos nos hacemos esa pregunta, pero primero hay que tener la personalidad para jugar estos partidos. Por eso destaco lo de Melgar que habrá perdido ayer, pero sigue en carrera, depende de sí mismo y está sacando la cara por el fútbol peruano, eso es mentalidad y estar bien preparados.

Algunos argumentan que nos va mal porque no invertimos en mejores contrataciones. ¿estás de acuerdo?

La inversión puede ser buena, pero no te garantiza que trayendo a un crack o dos, vas a ganar. Te pueden marcar las diferencias, pero no alcanza. Mira a la “U” con Novick, parecía que había novickdependencia, pero ante Defensa y Justicia no jugó y el equipo estuvo bien y apareció Quintero que para mi es de los mejores extranjeros del fútbol peruano

El conejo destacó en la selección (Difusión)

¿A Quiénes destacas en tu puesto?

El chico Gianfranco Chávez iba bien pero se lesionó, estaba por buen camino. Lo que no me gusta mucho es que varios centrales son extranjeros y no le damos más oportunidades a los nuestros. Hay que tener en cuenta que el ‘Mudo’ Rodríguez ya no está en la selección y Christian Ramos tiene su edad. Debemos ir buscando recambios como Renzo Garcés que es muy bueno.

¿Apostarías más por chicos?

Hay que soltarlos. Ya debutó el hijo de Jhonier Montaño con sólo 16 años y se está ganando el puesto por capacidad no por obligación, eso hace más meritoria su aparición.

¿Por qué crees que nos hacen tantos goles de cabeza?

Es un tema que le pasa a todos los equipos. La selección tenía ese déficit se corrigió, pero en el inicio de las eliminatorias nos volvieron a anotar así. Todo pasa por la concentración, si te concentras en lo que tienes que hacer mejoras, pero también está la virtud del rival.

¿Qué tal ibas de cabeza?

El tío Marcelo (Asteggiano) me enseñó a atacar el balón. No esperes me decía. Mira el gol de Jefferson Farfán a Municipal, le ganó la posición a Alexis Cossio que se quede esperando, ‘Jeffry’ se le adelantó y eso lo mejoró jugando en Europa.

¿Una anécdota?

Yo no subía a cabecear en los corners porque era chico y recién iba a debutar, pero Markarían me decía que vaya, que tenía que subir. Me tocó jugar ante Cruzeiro y viene un córner. Habíamos practicado una jugada en la que yo tenía que aparecer en el segundo palo y justo me llega la pelota para meterla y cabeceo mal. Luego el ‘mago’ me dijo ‘ya sé porque no querías subir, anda para atrás nomas’.

En Europa te fue bien.

Disputar una competencia tan grande fue una alegría. Todos los ojos están encima de los extranjeros y cumplí. Fui de central y al comienzo me pusieron de lateral en el ascenso y la hice. Luego venía a la selección y tenía que cambiar de chip porque aquí si jugaba de back.

Eres de los pocos que le hizo una ‘huacha’ a Zinedine Zidane

Ese fue un recurso que lo aprendí jugando en las calles del Callao. En la segunda le quise meter otra, pero no salió y el francés me dijo ‘otro caño no, otro caño no’ con su cara de malo. (José Reynoso Alencastre).

TE PUEDE INTERESAR