La Superliga de Fútbol 7 se encuentra en su recta final y actualmente se viene disputando el cuadrangular para definir a los dos equipos que clasificarán a la gran final del certamen. Este miércoles el partido más emocionante lo protagonizarán los Once Machos, equipo de Aldo Miyashiro y Óscar Del Portal, contra Poetas. Además, también se vivirá el EmbajadUr Crema vs. Sporting. Sigue en TROME todas las incidencias de esta jornada.

La gran duda en Once Machos es si jugarán Aldo Miyashiro y Óscar Del Portal, siendo el último en mención un habitual titular en este equipo por lo que podría ser una baja sensible. Recordemos que ambos personajes han sido protagonistas del último mega ampay de Magaly TV, La Firme.

¿A qué hora se jugará el partido Once Machos vs. Poetas?

El evento de la Superliga de Fútbol 7 empezará este miércoles 20 de abril desde las 7:00 p.m. hora peruana. Por lo que deberás sintonizar el Canal 3 desde esta hora para ver ambos partidos.

¿En qué canal y dónde ver online el partido Once Machos vs. Poetas?

Si quieres ver tanto el partido entre Once Machos vs. Poetas y EmbajadUr Crema vs. Sporting podrás sintonizar el Canal 3 que corresponde a Movistar Deportes (Canal 3 sin HD y canal 703 en HD). Online podrás seguirlo vía Movistar Play, por lo que debes tener una cuenta ligada a este canal.

¿Dónde se juega la Final de Superliga Fútbol 7?

El evento de la Superliga Fútbol 7 se jugará desde el Coliseo Chamochumbi en el distrito de Magdalena.

MÁS DEPORTES EN TROME