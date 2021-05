No es su amigo, ni si siquiera comparten el amor por la misma camiseta, pero el drama que vive Jefferson Farfán ha sido suficiente para que Francisco ‘Paco’ Bazán se sensibilizara y recomendara al goleador de Club Alianza Lima, una de las mejores clínicas en medicina deportiva. El ex arquero le pidió que cancele su visita a España y primero viaje a Estados Unidos donde encontraría la solución que está buscando a su grave problema.

“Solo le digo una cosa, que agote todas las posibilidades que no mire a España, que vaya a los Estados Unidos, porque ahí están los mejores especialistas deportivos de rodilla en el mundo. ‘The Steadman Clinic’ en colorado, Jefferson, apunta y busca. Escríbeme en el Instagram…”, dijo el ex arquero quien también tuvo que retirar por una lesión deportiva.

El conductor de ‘El Deportivo’ en ATV confesó que sabe lo que vive el jugador pues pasó por los mimos momentos debido a una negligencia médica. “A mí me retiró del fútbol una terrible lesión que contraje cuando era muy joven, a los 15 años. Fue muy mal curada por un médico peruano. Este ‘carnicero’ me destrozó la vida y evitó que sea mucho mejor de lo que fui”, dijo con pesar.

'Paco' Bazán recomienda clínica a Jefferson Farfán (Video: ATV)

“TAPÉ EN LA PROFESIONAL CON UNA MANO”

“Créanme, pude haber sido mucho mejor de lo que fui, tape en la profesional en el Perú, España, Letonia y en Chipre con una mano. Imagínense lo bueno que fui, para haber tapado con solo una mano. Si hubiese tenido las dos, habría sido mucho mejor. Como sé lo que pasa el futbolista con estas lesiones la única decisión es del jugador”, añadió.

En las próximas horas Jefferson Farfán estaría volando, rumbo a España, para atenderse con el doctor Ramón Cugat, en su clínica de Barcelona. Sin embargo, al igual que el conductor de televisión, su compañero Paolo Guerrero también habría recomendado a la ‘Foquita’ que considere los Estados Unidos para el tratamiento de su lesión.

