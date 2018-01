Paulo De la Cruz: Virtudes y defectos de la nueva promesa de Universitario [OPINIÓN]

Por Carlos Bernuy

Paulo De la Cruz. El nombre desconocido hasta la Noche Crema se convirtió de pronto en el foco de las miradas de los hinchas de Universitario. Un par de amagues, algo de potencia, espacios de coraje marcaron su debut con el primer equipo crema.



El no poder fichar jugadores obligó a Universitario a mirar a sus canteras y Paulo De la Cruz fue uno de los escogidos más por obligación que por costumbre. A continuación virtudes y defectos del muchacho que tiene en sus manos ser distinto o más de lo mismo.

HABILIDAD QUE RESALTA

Cuando De la Cruz se lanzó a hacer una 'ruleta a lo Zidane' se ganó a gran parte del Estadio Monumental. El atrevimiento es bueno porque conduce a otras cosas. Amagó a los colombianos del Independiente de Medellín y, debido a su juventud, siempre tuvo resto físico para ensayar un ataque directo.

CORAJE IMPORTANTE

​"Planchó hasta con la cara", dijeron los aficionados en distintas redes sociales tras divulgarse una foto del futbolista en una jugada. La 'garra' de Universitario inmediatamente fue relacionada con De La Cruz, aunque hay que mencionar que, por nombrar a otro jugador, Juan Diego Gonzales-Vigil, también 'planchaba' hasta con la boca, pero no pasó de ser un jugador mediocre.

PERFECTO PARA EL SISTEMA DE TROGLIO

Jugar con extremos habilidosos y encaradores es el gusto del entrenador de Universitario, Pedro Troglio. Así, se lucieron Alberto Quintero y Alexi Gómez. Con Paulo De la Cruz, el DT merengue gana un futbolista con perfil derecho que puede ir por ese costado o con perfil cambiado teniendo además potencia y habilidad.

CUIDADO CON LA CABEZA

Empezar a ser noticia conlleva para muchos jugadores el alejar los pies de la tierra. Ya muchos empezaron a indagar si al chico le gusta la salsa, baila merengue o tiene una mascota a la cual entrevistar. Infinidad de casos se han visto de deportistas que apenas asoman al mundo del fútbol, se marean con notas y fotos y terminan comprando autos o enamorando chicas en discotecas.

A MEJORAR EN EL FÍSICO

Si bien Paulo De la Cruz puede encarar y salir airoso, se sabe que en una competencia internacional - y hasta nacional - el físico es fundamental para un jugador. En la 'Noche Crema', se le vio chocar con los colombianos y salir mal parado. Seguramente el comando técnico tomó nota de esto y planea un mejor acondicionamiento físico que le permita al jugador ir, chocar y ganar.

SIGUE SIENDO DUDA

Los minutos que jugó ante Independiente de Medellín, si bien fueron interesantes, no deben darnos una idea concreta de lo que es este futbolista. Fue un duelo amistoso y fue un partido sin exigencia. Resta la participación en Copa Libertadores donde la prueba será más dura y el mismo De la Cruz nos hará saber si no pertenece al grupo de los Gustavo Dulanto, Joyce Conde o César Huamantica a los que muchos llamaron hasta 'joyas' y no llegaron a nada.