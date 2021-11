Este viernes, el teléfono de la redacción de TROME no ha parado de sonar desde Ecuador preguntando por un posible interés de Emelec con el jugador Percy Liza, quien pertenece a las filas de Sporting Cristal.

Ante el cruce de información que siempre hay entre colegas, TROME llamó al mismo club Emelec de Guayaquil para conocer si es real el interés por Percy Liza, joven delantero de Sporting Cristal.

Es preciso indicar que un interés por Liza desde el extranjero no sería de extrañar. Este año, el joven futbolista se ha ganado los flashes de todos, debido a su buen juego, gol, velocidad y desequilibrio en el uno contra uno. Sin embargo, de Guayaquil el deseo por contar con él sería nulo.

“Ni lo conocemos al jugador que me mencionas, aunque quizás el área de Scouting lo esté siguiendo, pero no me dijeron nada”, nos reveló una persona que toma decisiones dentro del club EMELEC en exclusiva.

Los números de Percy Liza en Cristal

Esta temporada, Percy Liza jugó 21 partidos con la camiseta de Sporting Cristal y anotó seis goles en la Liga 1. Sin embargo, no solo se ubicaba en el área, sino por momentos iba por la banda para hacer daño a los rivales.

TE VA A INTERESAR: