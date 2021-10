Han pasado unas horas de la derrota y como todos los peruanos hay un malestar, pues los jugadores lo dejaron todo. Hubo desgaste físico, concentración y tuvimos opciones para poder conseguir un resultado favorable, sin embargo, Bolivia con 10 hombres aprovechó un error de Christian Cueva, quien de héroe paso a ser villano y con tanto de Ramiro Vaca se quedó con los tres puntos en La Paz.

Gallese en un gran nivel

Más allá del gol, Pedro Gallese fue un héroe, pues las veces que tuvo que trabajar, estuvo atento y nos dio tranquilidad. La continuidad que viene teniendo en Orlando City, le ayudo para que físicamente esté impecable y tenga mejor lectura de juego. Es decir, saber cuando salir a achicar y no complicarse tanto cuando es exigido.

El problema de la finta o jugada de más

Nadie discute el talento de Christian Cueva para ser hábil en el uno contra uno y sus ganas para que le vaya bien a Perú, más allá de sus errores también anotó goles importantes que nos dieron triunfos. Pero de héroe pasó a ser villano este domingo, pues por querer superar al defensor boliviano con su regate, perdió el balón y nos agarró mal parado, terminando ese contrataque en gol para Bolivia que terminaría costando el resultado siendo una derrota en contra ante Bolivia en La Paz.

El desgaste físico no fue suficiente

Perú hizo un gran trabajo en La Paz, pues corrieron, marcaron y presionaron hasta cuando Pedro Aquino estuvo en el campo de juego. Advíncula no se proyectó, pero muchas veces se anticipó al marcar a Marcelo Martins Moreno y trajo calma por su banda. Callens y Ramos siempre lo dieron todo en cada cierre o anticipación del rival. Por eso, el resultado de este domingo es engañoso porque Perú no mereció perder, sin embargo, la sensación que dejaba el partido era que al ser muy cerrado, quien metía gol ganaba y así termino sucediendo.

Gareca replanteó mal el juego

Pedro Aquino demostró que no debió salir de la convocatoria y que merece ser titular en la bicolor. Lo que corre ese muchacho, juega y distribuye, salvo un mal pase en el primer tiempo, que para tranquilidad de nosotros, Bolivia no lo aprovecho, el volante de América era el eje en el mediocampo peruano y quien cortaba el juego de ataque boliviano. Tras su salida, Cartagena no pudo estar al mismo nivel que Aquino y eso favoreció a Bolivia en sus ataques. A eso añadimos que cuando Henry Vaca fue expulsado, y Bolivia se quedaba con 10 era el momento que entrará Jefferson Farfán y Raziel para buscar la sorpresa, da la sensación que ‘El Tigre’ pensaba que el empate era el resultado para que finalice el partido, sin embargo, no esperó que con el error de Christian nos termine costando el resultado y caigamos en La Paz.

Poca contundencia

Perú hizo un gran trabajo en La Paz y en muchas ocasiones generó un dolor de cabeza a Carlos Lampe, sin embargo, nos falta creo yo ser más determinante y efectivos. Ormeño tuvo varias situaciones, pero no estuvo preciso. Lapadula tuvo dos remates que fueron al cuerpo de Lampe. Costa también intentó, pero no fue suficiente para sumar en La Paz. Se debió intentar más remates cruzados como lo hizo el verdugo de Ramiro Vaca, autor del gol boliviano, ya que en la altura el balón va más rápido y es un arma letal para conseguir resultados.

