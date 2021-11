Pierre Manrique: el periodista que dejó Argentina para volver y hacer escuela

Este martes 9 de noviembre, el periodismo deportivo en el Perú y Sudamérica se encuentra de luto. Y es que, a sus 49 años, Pierre Manrique falleció por problemas en su salud.

Referirse a Pierre es sinónimo de un periodismo correcto. Siempre acucioso por ir en busca de la verdad y con una pasión increíble por hacer radio. Oírlo hablar entre una transmisión y un programa te enganchaba porque te contaba todo lo que significó cubrir, por años, los equipos top de Argentina como: Boca Juniors y River Plate.

Anécdotas, experiencias y despachos que hizo desde su juventud fuera de su país, donde lidió con los grandes referentes del periodismo argentino para hacerse un nombre. A lo largo de su carrera se reflejó: podía conseguir exclusivas que eran la envidia de cualquier programa deportivo en el Perú y todo eso, hoy tras su partida, los más influyentes en el periodismo sudamericano han hecho llegar a través de las redes sociales su sentir tras su sensible pérdida.

¿La primera vez que hablé con él?

Octubre del 2016. Me encontraba en el Hotel Westin, esperando a que termine de declarar Paulo Dybala con medios argentinos para poder entrevistarlo. En aquel entonces yo trabaja en Depor, era practicante y había mandado una solicitud por el canal oficial al área de prensa de AFA. En ese tiempo el encargado de prensa era Francisco Nabais, quien me había citado a dicho hotel.

Al llegar y subir al cuarto piso, me doy con la sorpresa de que solo estaban los colegas argentinos y no había ningún peruano. Entonces, me siento y me toca el hombro un señor: “¿Tú eres Jean Pierre Maraví, el que se viene forjándose un camino en el periodismo y habla con personajes difíciles?”, me dice y yo le respondo tímidamente: “Sí, señor”.

“Soy Pierre Manrique, jefe de deportes en RPP, un gusto”, me dijo y me estrechó la mano. “¿Qué haces aquí?”, agregó. Y le conté que había mandado un email solicitando una entrevista y que me habían citado aquí. De frente me dice: “No van a hablar con ningún medio peruano”. Su respuesta fue como un balde de agua fría.

Me acerqué al colega de AFA y me dijo que por tiempos no se podía dar ninguna entrevista. En eso, sale Dybala por mi costado, le pasé la voz y me dijo que no estaba autorizado para declarar. Lo miro a Pierre y me dice: “¡Viste!”. Tras ese suceso mi comunicación con él fue casi frecuente. hasta que luego de unos años me invitó a formar parte de un proyecto de radio con él.

Pierre Manrique: falleció: así recordamos al destacado periodista. que siempre buscó la verdad

Lo que quiero llegar con este anécdota es que Pierre Manrique estaba súper adelantado a todos y conocía muy bien los movimientos precisos para dar con los personajes del momento.

Pierre Manrique como persona y profesional

Pierre era un tipo muy frontal. Era demasiado puntual y quería que todo esté perfecto. Odiaba cuando las cosas no salían bien y siempre quería que el personaje del momento hable en el programa antes que en cualquier otro.

Esa competitividad que les digo, yo la compartía y los jóvenes que recién empezábamos se forjaban en ese ritmo. Él siempre iba en busca de la verdad, investigaba mucho antes de lanzar una noticia. Contrastaba mucho la información, no solo con una fuente sino con varias, para así brindar información veraz a sus oyentes.

Anécdota de fe con Pierre Manrique

Jorge Albán, fue uno de los chicos con que iniciamos esta experiencia de las “Voces del Fútbol”, un programa de radio que en una antena de poca señal le fue muy bien gracias a la cabeza del equipo y al trabajo grupal. Jorge siempre llegaba temprano a la radio y quizás coordinaba más cosas con Pierre por cubrir Universitario. Jorge le cuenta a TROME un anécdota. “Él no era muy creyente, y una vez yo llegué a la radio y le di una estampa de San Judas Tadeo, ya que había prometido repartir su fe. Cuando me la recibió me agradeció y la guardo su billetera. Quiero aprovechar este contacto y agradecerle porque me dio más herramientas para ejercer el periodismo deportivo”, nos dice con la voz entrecortada y emotiva.

La pasión que Pierre Manrique tenía por la radio y el periodismo deportivo es digna de admirar. ¡Gracias, maestro!

