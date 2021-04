Su cabello se va cubriendo de blanco, razona con adultez y solo suma 35 ‘abriles’. Víctor Rossel, sin apelativos para que no se incomode, es un goleador de raza. Suma 117 goles a nivel profesional y está entre los 10 más grandes goleadores de nuestro balompié. Su primera camiseta fue Sport Boys, fue dirigido por el argentino Jorge Sampaoli y este año jugará por Deportivo Coopsol. Esta es un remembranza, con quejas y todo, de la vida de un hombre que tiene la boca llena de gol.

¿Te gusta que te llamen ‘Pituquito?

Ese apodo me trajo problemas y nunca me gustó.

¿De qué tipo?

Primero porque no lo soy y segundo que el balompié es un fútbol donde la mayoría son de estratos populares.

¿Pero naciste en ‘Cuna de oro’?

Mis padres tienen sus comodidades y sin los únicos que tienen dinero, pero yo desde los 18 vivo solo.

¿A dónde te fuiste?

A jugar por Bolognesi de Tacna dirigido por Jorge Sampaoli.

¿De dónde te conocía?

Me bajó 3 veces a reserva

¿Algo más?

Tenía que llegar 2 horas antes de entrenamiento y poner los conos.

¿'Chambea’ mucho?

A la segunda hora de práctica no llegaba, porque era super exigente en sus trabajos

¿Y cómo reaccionaba?

Me llamaba y me decía que vaya con la reserva.

¿Una más?

Me decía: ‘No sabes la cantidad de chance que tienes con el gol, la pelota te sigue en el área’ y no le creía. Hasta que se fue

Él te llevó a la ‘Ciudad heroica’

Sí y fue allí qué hice gol a Boys y lo envié al equipo a la Segunda.

¿Lo recuerdas?

Entré faltando 15 minutos y marqué el gol del triunfo. Me di cuenta que la enviaba a la ‘rosada’ al descenso y parecía que festejaba, pero me tapé la cara para que no me vean llorar.

Recuerdo que saliste con una rubia famosa: Shirley Cherres

A mí siempre me gustaron las mujeres, tenía las hormonas alborotadas y pasó.

¿Y Daysi Araujo?

Se dicen tantas cosas y ahora estás escuchando a la otra parte

¿Un recuerdo de la ‘Misilera’?

Jugué con Mario Flores, el tío José Chacón, ‘Cafú’ Salazar, Johnny Vegas, gente brava y esos eran bravos.

¿Te vacilaban?

Era chibolo y no me bañaba, me vacilaban de cochino y me metían la ropa a la ducha o me metían ellos mismos ja, ja.

¿Amigos en el fútbol?

Nunca he tenido amigos de verdad, ni nunca fui de alguno de mis compañeros.

¿Te mechaste con un técnico?

En 2018, jugaba en Ayacucho FC y el profesor Mario Viera, me mentó la madre porque perdí una jugada por falta de concentración.

¿Cómo reaccionaste?

Le respondí: ‘Te sacio la c.. de tu madre ' y me agarraron los compañeros.

¿Una tardanza?

En el Boys, cuando lo dirigía ‘Titín’ Drago.

¿Qué ocurrió?

Salí tarde, mi gran defecto, y empecé a meterle velocidad a mi carro y agarré por Los Barracones. Con tan mala suerte que se reventó mi llanta.

Pero en esa zona te conocen

Ese no era el problema, es que debía llegar a entrenar y pisé a fondo, mientras mi aro se iba destruyendo y un patrullero me empezó a seguir. Lo peor es que mi camioneta tenía lunas polarizadas

¿Los policías se pusieron alertas?

Pensaron que era un ‘choro’ huyendo de algo y sacaron sus armas y me hicieron bajar y allí recién me reconocieron.

Si ganaba tu equipo y no hacías gol, ¿festejabas igual?

Si, pero estaba fastidiado. Cuando un delantero hace un contrato, el dirigente pregunta cuantas veces marcaste en el arco rival.

¿Una ‘burrada’?

Me salió un contrato a Atlante de México donde jugaba Johan fano. Llegué y me hospedaron en un hotel de Cancún, pero me regresé a los 3 días.

¿Qué ocurrió?

Estaba enamorado de una chica y no podía estar lejos de ella

¿Y sigues con la muchacha?

Ya se casó y tiene hijos, ja, ja.

¿Y cómo sigue la historia?

Voy a Jugar en Depotivo Coopsol de la Segunda división.

Un gran abrazo

El ‘Trome’ es el diario que siguió mi carrera, me han dado duro también, pero todo lo tomo de manera divertida.