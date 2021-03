Tiene la carcajada dibujada en el rostro, un carisma único, no para de hacer bromas, todos coinciden que baila muy bien, lo consideran un caballerito, pero nunca se ha casado, tampoco ha tenido hijos y hace mucho no se le conoce un amor. Alfonso Yáñez, el ex futbolista, es un personaje que está más allá del fútbol. El chalaco, que el pasado 20 de marzo cumplió 51 años, debutó a los 17 años con la camiseta de Universitario de Deportes y desde entonces se instaló en el imaginario popular como ‘Puchunguito’. Siempre jugó muy bien al fútbol y desde que se hizo profesional acaparó las miradas de todos los hinchas y pese a su corta edad, los aficionados pedían que ese flaquito, de buen toque, sea convocado a la selección peruana.

Desde que apareció en balompié profesional, tuvo la virtud de acaparar portadas y su buen juego, fue acompañado de un romance muy conocido a fines de los 80. Un medio impreso ya desaparecido, realizó una producción fotográfica con la entonces famosa vedete Giovanna Vélez y el romance surgió de inmediato. Ella trabajaba en los ‘café Teatros’ de esos tiempos y él solía esperarla a la salida. Tiempo después, el mismo jugador confesaría: ‘Era tan sano, que la primera vez que fui a verla al teatro, fui con mi mamá'.

Por esos tiempos, se supo de un nuevo romance del porteño: la joven voleibolista Jessica Tejada. Sobre la ‘matadora’, el comenta: ‘Éramos chibolos, con las justas le agarraba la mano y me iba a mi casa feliz’. Quizá su última relación mediática fue con la modelo argentina Yamila Piñeiro. El romance surgió en el 2013- Ella tenía 22 años y él ya sumaba 43, casi le doblaba la edad. Esa diferencia tan marcada no lo amilanaba y más bien soltaba una broma: ‘Cuando vamos de la mano, la gente cree que soy un buen papá y cuido a mi hija’.

Pero no todos han sido triunfos para el ex futbolista, también ha tenido derrotas y muy fuertes. Se enamoró perdidamente de la presentadora peruana Mónica Hoyos, radicada en España. Por ella viajó hasta la ‘Madre Patria’ con el único objetivo que lo acepte y lo rechazó. Él asume con hidalguía y buen humor su derrota: ‘Me quería su hija, su mamá, su familia, pero ella no. Más piña soy’. La pregunta que todos hacen es si alguna vez tuvo intenciones de casarse y él tiene respuesta para esa interrogante. ‘Aunque no lo crean, he convivido con una chica, estuve a punto de casarme, lo obligué a mi viejo que se ponga terno para pedirle la mano. Soy un galán a la antigua’, asegura.

Mejor que sean personas cercanas a él quienes opinen de la pregunta que se hacen todos: ¿Por qué no se casa o vive en pareja? Andrés ‘Balán’ Gonzales es su amigo de infancia, jugaron juntos en todas las categorías del Sport Boys y en equipos profesionales. Se tratan de hermanos y es el más indicado para dar una opinión: ‘Es como Julio Iglesias, las quiere a todas. Tiene un corazón enorme, es el único hombre que conozco con muchos amores y ninguna habla mal de él. Es que cuando acaba una relación, siempre dice que es por su culpa, yo fallé’, afirma el ex goleador. Ahora es el turno de Jessica Tejada, uno de sus primeros amores. ‘Creo que me está esperando’, lo aseguró entre sonrisas.

Para culminar, dos puntos de vista, desde la ciencia y la cartomancia. El psicoanalista Tomás Angulo es el primero en definirlo. ‘Es un tipo de mucho carisma, con fama de ser un gran seductor, conquistador y creo que está conforme y feliz con su soltería, de repente encontró a la persona ideal, la perdió y por eso ya no desea comprometerse con nadie. O piensa que si puedo tener a todas, para qué se va a quedar con una’ explicó.

Finalmente, la ‘Brujita’ Mónica Galliani tiró las cartas y esto se pudo leer: ‘No le gusta asumir compromisos, tiene miedo enamorarse, pero cuidado, veo que en un par de año aparecerá una veinteañera en su vida y le dará un hijo. Será como ‘Melcochita’ que mayorcito tuvo su niña’, profetizó.

Por ahora no hay nada concreto, solo que vive la vida, la disfruta y a sus 51 años, sigue siendo un soltero cotizado.