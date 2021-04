Hay actos que te marcan toda la vida, acciones que dejan una huella para siempre. Alfonso Yáñez tiene algunos temas que nunca se animó a contar y de los cuales se arrepiente, pero eso no quiere decir que se eche a llorar. El ex jugador de Universitario de Deportes, Sport Boys y Deportivo Municipal, entre otros clubes, se atrevió a repasar el lado ‘oscuro’ de su vida y nos hace un revelador recuento de todo aquello que jamás volvería hacer.

DECIR QUE SOY ‘CHIPI’...

Mi más grande error. En entrevista con ‘Trome’ aseguré que era ‘mecha corta’. Desde allí me vacilan en la calle, por donde paso me gritan ‘Chipi’. Antes ni me preocupaba por ese temita. Era sinvergüenza y en la ducha me quitaba la ropa y gritaba: “¿Quién me hace la competencia?”. Se reían y yo fresco seguía para adelante. Estoy casi seguro que por culpa de ustedes, hasta ahora no me he casado.

VER UNA EJECUCIÓN...

En 1996 volé a Arabia Saudita, nunca pensé que esa cultura tan distinta a la nuestra me iba a atrapar. Allí nadie roba y si lo hacen, te cortan la mano. Si vas a un banco y dejas tu billete en el asiento del copiloto, nadie te roba. Un auto pasaba anunciando que se iba a ejecutar a dos personas por haber cometido el delito del narcotráfico. Sería en la plaza pública y fui de ‘sapo rabioso’. Llegaron familias enteras, eso después sirve de ejemplo y vi con terror como les volaron las cabezas a dos nigerianos. No probé carne una semana.

IR DE PASEO A EGIPTO...

En Arabia, sin trago y sin malas noches, volaba. El campeonato paró una semana, quise venir a Lima. El presidente del club me dijo: “Para qué vas a ir. Llegas y te regresas de inmediato. Si quieres pasarla bien, vete a El Cairo”. Llegué en una hora y fui en la noche a un club para adultos. Allí conocí a una egipcia bellísima, bailó sobre la mesa la danza de los 7 velos y toda la semana que me quedé, fue mi ‘esposa’. Iba a todos lados de su mano, me paseaba orgulloso, besos en cada esquina. Cuando me despedí, mientras subía al avión, una lágrima me rodaba por la mejilla. Para volverme a enamorar así, mejor nunca más regreso a ese país.

AYUDAR A CORTAR EL PANTALÓN DE UN COMPAÑERO...

Jugaba en Sport Boys. Nos tocó visitar a León de Huánuco. Estábamos Carlos Flores, Javier Lovera y Marco Charún, entre otros ‘bandidos’. Llegamos dos noches antes. En la concentración, ‘Mantequilla’ comentó: “Estoy aburrido, me voy a una fiesta y regreso temprano”. Sabíamos qué si empezaba, no acababa nunca. Fuimos a su cuarto y mi hermano ‘Kukín’ cortó por todo el borde de la costura al único pantalón que había llevado. Bajamos al comedor, calladitos. Al rato bajó Charún murmurando: “¿Creen que no voy a salir? Todo tiene solución”. Había cocido a mano su ‘lonpa’ y se fue a la calle.

SEGUIR LAS BROMAS DEL ‘PUMA’...

En 1992 llegó Iván Brzic a dirigir la ‘U’. Era serio, huraño, distante, solo hablaba con sus asistentes y no se quedaba a ducharse en el club, ‘chapaba’ su auto y se quitaba. El ‘Puma’ decía que era cochino y le gritaba: ‘¡Sucio!’ y otras frases en español. Le decía que tenga cuidado y me respondía: “Ese no sabe el idioma”. En otra ocasión le decía: “Oye cara de gallo”. Yo de hincha aplaudía, festejaba. Un día el DT volteó y dijo: “Conozco el idioma, he dirigido en España”. Desde esa fecha, Carranza la pasó en la banca y a mí ni me ponía. A fin de año me fui.

ENTRENAR SIN DORMIR...

¿Por qué no llegué a más? Pues no fui un buen profesional. Pocas veces fui a un entrenamiento sin dormir, aunque las veces que lo hice, como estás con el alcohol, corres harto, estás hiperactivo. El problema llega después: vas a tu casa, te metes a la cama y al día siguiente aparecen todos los dolores del mundo, te sientes ‘muerto’. Allí vienen los malestares de una mala noche.

CONVERSAR A SOLAS CON ‘ÑOL’...

Cuando Nolberto Solano te invita a un lugar o te lleva en su carro, sube la música a todo volumen. Cree que uno es sordo y encima te conversa. ¿Sabes lo peor? Si no contestas lo que pregunta, te dice: “Oye, te estoy conversando, no prestas atención”. Cuando le respondo que es por la bulla me dice: “Estás viejo, ya no te gusta escuchar la salsa como antes”. Por eso le hablo como sordomudo, le hago señas y cosas así.

