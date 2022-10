Hubo un tiempo en que Gustavo Rodas llegó a ser considerado mejor que su compatriota Lionel Messi, pero, con el pasar de los años, nunca pudo alcanzar el nivel que posteriormente mostró el astro argentino. Su vida desordenada fue su principal escollo. Realizó su carrera futbolística en países de Sudamérica, entre ellos Perú, en donde alcanzó su mejor nivel e incluso fue voceado en Alianza Lima y Universitario de Deportes, y también estuvo un tiempo en China y Japón. ¿Qué fue de él?

Mejor que Messi

Rodas, al igual que ‘Lio’, nació en Rosario, Argentina, y se formó en las canteras del Newell’s Old Boys. En el año 2000, él lideraba el equipo en donde Messi también entrenaba. “Tuve la oportunidad de poder jugar con Messi. Él era un año más chico que yo, pero marcaba tanto la diferencia que lo ponían a jugar en la categoría más grande que era la de nosotros. Era de otro planeta, es el mejor jugador del mundo”, declaró en agosto de este año en el programa La fe del Cuto del diario El Trome.

Cuando el Barcelona se llevó a Messi, el club rojinegro no hizo ningún esfuerzo para retenerlo, porque según el entonces presidente de la institución, Eduardo López, tenían entre sus filas a un jugador mucho mejor. Hacía referencia a Gustavo Rodas. “Sí, fue un dicho de un presidente que terminó diciendo eso. Pero es imposible que haya alguien mejor que Messi. Creo que lo dijo por un poco de enojo porque se iba a Barcelona”, indicó ‘Billy’, como le decían a Rodas, cuando fue consultado sobre este tema.

Rodas tenía talento. De hecho, con la selección de Argentina ganó el título del Campeonato Sudamericano Sub-17, que se desarrolló en Bolivia en 2003. Llevaba la ‘10′ en la espalda y fue uno de los mejores del torneo. Debutó siendo joven, a los 16 años de edad, con el Newell’s Old Boys en la Primera División de su país. Se vislumbraba en él un porvenir prometedor, pero sus malas decisiones terminaron por socavar su futuro.

“Mi problema no era en la cancha, sino lo que pasaba fuera. Hacía las cosas muy mal, llevaba mi vida desordenada”, llegó a decir, en declaraciones recogidas por Sphera Sports. De hecho, este medio cuenta que ‘Billy’ recibió una llamada de la selección Sub 20 de Argentina, pero no acudió a la convocatoria de la albiceleste. Por esta decisión, la AFA decidió cerrarle las puertas.

“Ese fue su punto de inflexión, pero para mal. Pensó que todo valía si sabía jugar con la pelota, que el mundo iba a girar en torno a él hasta que quisiera y cuando se dio cuenta, no tenía nada, salvo dos hijos a los que criar con sólo 19 años, además de sus hermanos”, señala Sphera Sports. A los 20, se fue del Newell’s Old Boys al haberse estacando y probó con clubes de la segunda y tercera división del fútbol argentino.

Su paso por el fútbol peruano

Tuvo un paso en Colombia, en Cúcuta Deportivo, y después llegó al Perú: primero al Bolognesi y después al León de Huánuco, en 2010, donde mostró su mejor nivel. Con las ‘fieras’, inclusive, casi gana el título del torneo rojiblanco. En 2011, dejó el club peruano y se fue a Deportivo Quito, pero allí nuevamente bajó su nivel. Estuvo un tiempo en China y volvió al conjunto huanuqueño, pero ya no destacó.

Posteriormente, pasó por Talleres de Argentina (entonces en la tercera división), por el Wilstermann de Bolivia (Primera), por Estudiantes de Río Cuarto (de la Liga Regional de Argentina) y por el Esperanza SC de Japón (sexta división), para finalmente fichar por el César Vallejo de Perú, en 2017, club que a la sazón jugaba en la segunda división.

Lo último que se conoció de él es que estuvo jugando en el club Unidos, entre 2020 y 2021, en la Liga Casildense, un torneo regional en la provincia de Santa Fe. Las malas decisiones provocaron que no pueda destacar ni mostrar todo su potencial.

TE PUEDE INTERESAR

¿Anthony Aranda se arrepiente de ampay con Melissa Paredes? “Pude hacerlo mejor”, dice bailarín

Hijo de Jefferson Farfán lo troleó con divertido saludo de cumpleaños [VIDEO]

Alejandra Acha, la mujer que sería la nueva pareja de John Kelvin, realiza publicación sobre difamación