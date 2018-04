Real Madrid vs Juventus: El disparo de Toni Kroos que remeció el arco de Gianluigi Buffon [VIDEO]

En el Real Madrid vs Juventus, Toni Kroos pudo poner el segundo para el equipo español, pero el palo le negó gritar su anotación.



En el minuto 35, en una jugada colectiva entre Isco y Benzema, el balón terminó en los pies de Toni Kroos en el Real Madrid vs Juventus, el alemán remató con toda su potencia.



Buffon se estiró pero no pudo alcanzar el esférico. Lamentablemente, para las aspiraciones del Real Madrid, el balón chocó en el palo superior.



Disparo de Toni Kroos chocó en el palo. (Video: ESPN2)

