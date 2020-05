Reimond Manco uno de los jugadores más polémicos del fútbol peruano y abiertamente declara hincha de Alianza Lima señaló no tener problemas para ponerse la casaquilla de Universitario de Deportes como el corolario de la su carrera, algo que ha generado la reacción no solo de os hinchas de victorianos, sino del cuadro crema.

Reimond Manco reconoció que “Alianza Lima es mi casa”, confirmando su identidad por el cuadro victoriano que lo hizo debutar no solo en su primer equipo sino que lo llevó a la selección Sub 17 con la respectiva clasificación al mundial, El ‘Jotita’ ahora no descarta ponerse la casaquilla de la 'U’ después de su paso por Binacional.

En diálogo con Gol Perú el jugador también analizó un posible paso por La Florida. “En Sporting Cristal sí jugaría, en Universitario tendría que pensarlo. Depende del momento. No quiero decir algo de lo que quizás después me arrepentiría”, contó Reimond Manco desde su confinamiento por la pandemia de COVID-19.

El jugador de Binacional, también hizo una reflexión sobre los errores de su carrera. “Tengo muchas autocríticas. Me arrepiento de todas las malas decisiones que pude tomar. Parte de la madurez del ser humano es reconocer los errores. El fútbol es mi vida”, contó Reimond Manco quien sueña con regresar a Matute y retirarse con la casaquilla blanquiazul.