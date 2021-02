Tiene una espina clavada y es volver a ponerse la franja sobre el pecho. Reimond Manco, nuevo jugador de Alianza Universidad, ha confesado que no pierde la ilusión de este año considerado Ricardo Gareca a la Selección Peruana y ha empezado a trabajar para ese objetivo.

Haciendo gala de madurez el popular ‘Rei’ aceptó que aún no ha mostrado lo necesario para entrar en la óptica del entrenador de la selección peruana. “El no ser llamado significa que me sigue me falta algo, más trabajo o de repente más cosas que el profe no le gustan y que debo hacer mejor”, dijo para el programa Zona Mixta.

El popular ‘Jotita’ no baja los brazos y espera cumplir su objetivo. “a veces es así, a todos no les vas a gustar o hay cosas que te faltan y uno no sabe, con el tiempo lo vas adquiriendo. Son muchas cosas. Uno está, uno entrena y uno juega para ser convocado”.

Reimond Manco guarda esperanza de ser llamado por Gareca (Movistar Deportes)

No quiere pensar en el retiro

El volante ofensivo de 30 años también pensó en el momento que atraviesa su carrera y confesó que uno de sus deseos es cerrar su trayectoria futbolística en Alianza Lima. Eso sí, considera complicado pensar que ese día llegue. “Es muy difícil para un futbolista recordar en un momento en el que se va a retirar”, agregó.

Reimond Manco acumuló un total de 1,578 minutos en campo, al disputar 19 cotejos (17 de ellos como titular) en Atlético Grau. Si bien arrancó el 2020 con Binacional, los problemas de falta de pagos a los jugadores al inicio de la pandemia generó que rescinda de su contrato.

Alianza Universidad ha sumado jugadores que le permitan conseguir un cupo a un torneo internacional. Pese a su buen arranque en la temporada pasada, el elenco de Ronny Revollar no logró seguir escalando en la Fase 2 del campeonato y se quedó con sin cupo para Libertadores o la Sudamericana.

