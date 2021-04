Renato Tapia sigue su ruta ascendente en el fútbol de España, donde es pieza fundamental en el once de Eduardo Coudet en Celta de Vigo. Desde el ‘Viejo continente’ el peruano ha comentado el esperado regreso de Jefferson Farfán a Alianza Lima.

El ‘Cabezón’ ha disputado un total de 26 compromisos en LaLiga Santander (van 28 jornadas) y, en torno a él, los expertos manejan estadísticas que le sitúan como el que más veces recuperó el balón “Me sorprendí. En mi vida había visto la cantidad de números que se suelen manejar”, declaró en América Deportes.

Entonces, esa continuidad y los aspectos que mejor domina dentro de la cancha han propiciado que su valor en el mercado se duplique. Según la página Transfermarkt, el mediocampista de la selección peruana pasó de 10 millones registrados en los primeros días del 2021 a 20 millones de euros en marzo.

Renato Tapia habló de su valor en el mercador y Jefferson Farfán en Alianza Lima. (Foto: AFP / Video: América TV)

Sin embargo, Tapia toma con mucho humor y tranquilidad todas las proyecciones realizadas sobre su carrera y manifestó que solo estará convencido de esas cifras “hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más no me la creo”, añadió el jugador de la selección peruana.

“Estoy muy contento por Jefferson”

A pesar de la distancia, Tapia está atento a lo que ocurre en Perú. Por ejemplo, el volante se refirió al arribo de Jefferson Farfán a Alianza Lima. El volante desea que su compañero recupere su mejor nivel para que la selección peruana se beneficie.

“La verdad, muy contento por él (Jefferson Farfán). Ojalá le vaya muy bien y consiga la continuidad que él quería, y sobre todo que ayude al equipo como a la selección”, explicó en un anticipo de la nota que saldrá el fin de semana en Fútbol en América.

