Se puso mosca. Debutar con una goleada en casa no cayó nada bien a Roberto Mosquera. El técnico de Sporting Cristal se cansó de pregonar en la previa del debut en la Copa Libertadores ante Sao Paulo, que su equipo competiría, sin embargo a la hora de la verdad los celestes no dieron la talla y el DT no quiere que ante Racing se repita la historia.

Por eso para el choque de mañana ante Universitario el técnico reservará a sus mejores elementos, para que el jueves lleguen frescos al duelo con los argentinos. Cristal es líder de su grupo en la Liga 1 y el que mejor fútbol mostró hasta el momento, pero la ‘mosca’ ya entendió que su prioridad es la Copa y por eso de ahora en adelante le dará prioridad a este torneo.

Las variantes que harán los cerveceros serán una por línea. En el arco, Renato Solís ingresará por Alejandro Duarte. En esta posición el técnico tiene claro que el ex jugador de la San Martín es el titular, pero quiere que su segundo portero tenga actividad por si más adelante lo necesita.

Alejandro Hohberg jugaría ante Universitario. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

En la zaga, Jhilmar Lora ocupará la plaza de Johan Madrid de regular actuación ante los brasileños. Para el debut copero, Mosquera apostó por la experiencia de Madrid ante la juventud de Lora, sin embargo más adelante no sería raro ver de titular al juvenil marcador ya que para el cuerpo técnico cervecero, Lora está llamado a ser la revelación del campeonato.

Otro jugador que descansará ante los cremas sería Horacio Calcaterra. El argentino es clave en el esquema de la ‘mosca’ y el DT lo quiere fresco para el duelo con la ‘academia’. El volante es un fijo en las alineaciones celestes y se podría decir que es el técnico dentro la cancha. Por ‘Calca’ ingresará Jesús Pretell que el año pasado estuvo cedido en Melgar .

La última variante será en la ofensiva. Marcos Riquelme seguirá jugando porque necesita conocerse más con sus compañeros y que mejor que con partidos oficiales. Irven Avila, por su despliegue es importante y también estará ante los cremas. El que descansaría sería Washington Corozo de mal desempeño en el estreno copero. El puesto del ecuatoriano sería para Alejandro Hohberg que sorpresivamente se quedó fuera del primer partido de la Libertadores.

DUELO DE ENTRENADORES

En la final del año pasado poco faltó para que Ángel Comizzo y un integrante del cuerpo técnico de Roberto Mosquera llegaran a las manos. Aunque en frío ambos técnicos trataron de bajar las revoluciones a lo ocurrido en la cancha, para nadie es un secreto que ese enfrentamiento entre la ‘mosca’ y el ‘indio’ se va convirtiendo en un clásico.

En los duelos entre ambos estrategas el ganador es Mosquera. El argentino y el peruano se han visto la cara en ocho ocasiones y los números no engañan. En cuatro ocasiones ganó la ‘mosca’ mientras que el ex portero de River Plate sólo lo hizo en dos partidos. Los otros choques quedaron empates.

