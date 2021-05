Roberto Palacios no te ‘dora la píldora’ y no amaga. El ‘Chorrillano’ no tiene pelos en la lengua para protestar y exponer una de las razones por las que, según su análisis, los equipos peruanos están haciendo ‘papelones’ en Copa Libertadores y la Copa Sudamericana El volante no ocultó su ‘corazoncito’ y reconoció que a diferencia del resto la situación de Club Sporting Cristal tiene muchas más chances de mejorar.

“Acá tenemos que ser realistas y decir que el nivel del fútbol peruano está muy por debajo de muchos países de Sudamérica. Y es que sigo pensando que al Perú tienen que llegar entrenadores capaces, que ayuden a crecer a los chicos y no aprendices que no tienen ninguna trayectoria y ni si quieran dirigieron Primera en su país”, dijo el ‘Chorri’ para el programa ‘Negrini lo sabe’ en Radio Ovación.

Para ídolo celeste al tema de los técnicos se suma la llegada de los conocidos ‘Paquetes’ a la Liga 1. “Igual sucede con los jugadores, ya basta, acá tienen que llegar futbolistas extranjeros que marquen diferencia. A nosotros nos pasó cuando jugamos en el exterior, nos pedían cada vez más y había que responder”, reconoció.

Sporting Cristal vs. Racing: la previa del partido por la cuarta jornada de la Copa Libertadores

En medio de la desesperanza el exjugador bajopontino espera que la celeste le devuelva la alegría. “Solo espero que Sporting Cristal tenga una buena presentación ante Racing. Como locales tenemos que ganar para mantener la chance de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores”, agrego Palacios.

Pero tampoco dejó de ser crítico con el equipo de Roberto Mosquera. “Hay que ser conscientes que a Cristal se le escapó algunos puntos importantes, pero al menos está siendo una digna participación. Pienso que los clubes peruanos no solo se tienen que preparar para ganar el torneo local sino también tener buenas participaciones a nivel internacional para dejar en alto el nombre del Perú”, señaló.

