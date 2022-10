El último futbolista ampayado por un programa de espectáculo fue Rodrigo Cuba. El jugador de Sport Boys fue captado por las cámaras de Amor y Fuego en una discoteca bailando de forma muy pegada con una joven que no era su pareja. La institución rosada ya se pronunció y ha sacado un comunicado señalado que han conformado una comisión disciplinaria para que investigue el hecho, la cual “tomará las medidas más drásticas correspondientes, haciendo respetar la imagen del club”.

Lo cierto es que en la Liga 1 los jugadores que suelen ser ampayados no reciben sanciones con el mismo nivel de rigurosidad. Recordemos el caso reciente de Alexander Succar. Al delantero de Universitario de Deportes se le vio saliendo de su carro con una botella de licor en mano y estaba yendo a una fiesta nocturna en Chorrillos. No estaba solo, estuvo acompañado de su compañero Alfonso Barco. La ‘U’ no se manifestó sobre el episodio y Succar sigue jugando como si nada hubiera pasado. Y así si retrocedemos más en el tiempo encontraremos casos similares.

¿Por qué no reciben la misma sanción?

Es decir, los futbolistas ampayados no reciben sanciones rigurosas. Quizá sí un llamado de atención a la interna o alguna multa económica. Y recién son expulsados si son reiterativos en su comportamiento como le ocurrió a Jean Deza en 2020 con Alianza Lima. Pero, en realidad, la sanción depende de cada club y de la situación en que se encuentre. A veces, el jugador captado por las cámaras es pieza clave en el equipo (como en el caso de Succar), por lo que lo necesitan dentro de la oncena titular.

Si el club está peleando el descenso o el título del torneo y ve que uno de sus jugadores importantes ha sido captado por las cámaras de algún programa de espectáculo, probablemente minimice el episodio (dependiendo la magnitud del ampay) o haga algo, pero a la interna.

Quizá, el club preferirá que el futbolista salga a la cancha para cumplir con el objetivo. Los futbolistas, en parte, se sienten protegidos. Y siempre está la excusa de que están en “su día libre”, aunque eso no debería dar carta libre para que hagan cosas que, en futuro, puedan perjudicar al equipo y hasta dañar su propia carrera profesional.