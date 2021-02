No pudo permanecer indiferente. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF criticó las medidas del Gobierno aplicadas al deporte peruano en relación a la pandemia de COVID-19 y se mostró en contra de las declaraciones de la Premier, por considerar a

los deportistas como agentes de alto riesgo de contagio.

“Me da la impresión que parte de una desinformación. Porque está comprobado hasta la saciedad, en todas partes del mundo, que el fútbol y la mayoría de los deportes no son focos de contagio masivos, como lo ha dicho ella. Hay una equivocación en esa apreciación e insisto, producto seguramente de una desinformación”, comentó Juan Carlos Oblitas para RPP.

El popular ‘Ciego’ no dudó en encarar a la Premier, pidiendo que tenga en cuenta los antecedentes del fútbol peruano respecto ala pandemia. “Me preocupa mucho que la doctora Bermúdez no lo sepa. Nosotros, de haber sido pioneros hasta cierto punto, con estos protocolos de bioseguridad, de la noche a la mañana nos hemos convertido en los parias de Sudamérica. Somos el único país que no puede entrenar”, indicó en cuanto a la preparación de la Liga 1 como de las Eliminatorias a Qatar 2022.





El directivo de la FPF reconoció el éxito de la Liga 1 durante el 2020. “El año pasado, en la peor época de la pandemia, luego de Brasil, fue Perú el segundo país, que cumpliendo los protocolos de bioseguridad, junto con el Ministerio de Salud, salimos adelante. Sacamos adelante un torneo, partidos de Eliminatorias, con un mínimo índice de contagios”, agregó.

“Tuvimos que cortar los entrenamientos de la selección”

La selección peruana ha sido una de las principales afectadas con estas medidas. “Con esto que dijo la doctora Bermúdez afecta una barbaridad al trabajo de la selección peruana. Por ejemplo, los jugadores de la MLS, que estaban entrenando acá, para que luego regresen a los Estados Unidos, para empezar su pretemporada y que lleguen en óptimas condiciones, para después facilitarle el trabajo acá al preparador físico de la selección, se tuvo que cortar los entrenamientos. Y han tenido que entrenar en los parques cercanos a sus casas [como el caso de Pedro Gallese], en los patios, en los jardines, lo cual es inadmisible”, apuntó. Esperamos que haya mejor decisión en los próximos días.

