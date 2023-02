Nolberto Solano formó parte del comando técnico que clasificó a la Copa del Mundo Rusia 2018 y se quedó a poco de ir a Qatar 2022, es por eso que sorprendió que no fuera considerado cuando Juan Reynoso tomó las riendas de la selección peruana.

Sin embargo, Juan Carlos Oblitas, actual director general de fútbol de la FPF, explicó las razones de su ausencia en una entrevista con el periodista deportivo Carlos Univazo.

“Nolberto Solano estuvo durante toda la época de Ricardo Gareca como un miembro especial y cercano al staff técnico, pero era un asistente al que Ricardo escuchaba mucho”, señaló.

“Nolberto Solano no sigue porque habló en el momento menos preciso y tuvo unas frases que no fueron felices respecto al extranjeritis y esas cosas por el estilo. Eso no me cayó para nada bien porque incluso le dije que ¿si iba al exterior acaso no iba a dirigir? Lo hace estando tanto tiempo con ellos (comando técnico de Gareca) ”, añadió.

Oblitas aseguró que las declaraciones de Solano que le costaron el puesto no condicen con su verdadero pensamiento. Asimismo, recordó cómo fue seleccionado para acompañar a Ricardo Gareca en el banquillo nacional.

“Yo sé que el tiempo le ganó y no supo expresar lo que sentía, pero por eso es que Ñol no está en la federación en este momento”, indicó.

“Cuando llega Ricardo yo le dije que me gustaría que venga un peruano para que de esa experiencia que se necesita y Gareca entrevistó a tres: Paul Cominges, Carlos Silvestri y Nolberto Solano, al final quedó Nolberto”, agregó.

¿Qué dijo Nolberto Solano?

Antes que se confirmara la elección de Juan Reynoso como DT. de la selección peruana, Nolberto Solano dio unas declaraciones que muchos tomaron como una crítica al sistema de fútbol por valorar más a los entrenadores extranjeros.

“Está Juan (Reynoso), Mosquera, Chemo, hay muchos técnicos con experiencia, pero es un tema de la FPF tomar la decisión con el nuevo director deportivo. Hay mucha ‘extranjeritis’ en general, hay que empezar a valorarnos, nos llenaría de orgullo que algún peruano continúe todo esto, para que nos den un poco de peso al técnico peruano”, expresó ‘Ñol’ en julio del año pasado.