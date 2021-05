Los jugadores y el comando técnico de la selección peruana perdieron toda posibilidad de recibir una alguna dosis de la vacuna contra el COVID-19 luego que el Ministro de Salud, Oscar Ugarte, descartara toda posibilidad al acusas que directivos de la FPF quiso sorprenderlos.

El titular de la cartera señaló que el secretario general de la FPF, Óscar Chiri, había enviado un documento al presidente Francisco Sagasti, argumentado la vacunación como una exigencia de la Conmebol para poder participar en los torneos internacionales. Dicha información habría sido falsa tras consultar la página web de la Confederación Sudamericana.

“La decisión es obvia. Bajo estos argumentos, no podemos tomar ninguna decisión que sea vacunar a nuestros queridos futbolistas. Nosotros quisiéramos que estén todos protegidos, pero no vamos a dar ninguna autorización para una vacunación de este tipo”, señaló Óscar Ugarte a RPP.

Ministro suspendió vacunación en la 'Blanquirroja' (Video: Canal N)

Asimismo, el ministro de Salud señaló que en un primer momento (27 de abril) el Secretario General de la FPF hizo una consulta. “No nos pedía una vacunación, pedía que el Minsa indique cómo se puede registrar en el país la vacuna de Sinovac, que es la que la Conmebol estaba recibiendo en donación y se iba a repartir entre los países” y agregó. “Se le indicó que no la vacuna no tenía registro en Perú y tampoco podía ingresar al país”.

MENSAJE FINAL

“A nuestros queridos futbolistas, les decimos que les tocará en el momento que corresponde de acuerdo a las pautas del Plan Nacional de Vacunación, que como estamos viendo es por grupos etarios y aquellas personas que necesitan ser priorizadas”, agregó

A su vez, Oscar Ugarte señaló que el Ejecutivo no ha analizado realizar alguna acción legal por esta situación, aunque señaló que la Fiscalía podría investigar de oficio. “Con esto estamos volteando la página, este no es un tema que nos va a entretener más”, finalizó.

