Con preocupación y miedo, los hinchas de la selección peruana esperaron la pronunciación de la Federación Peruana de Fútbol luego de que prensa argentina señalara de manera alarmante que el capitán del equipo, Paolo Guerrero, dio positivo en la prueba antidoping en el partido contra Argentina.



Fue así como a las 3:19 de la tarde, tras varios rumores, suposiciones y sentencias falsas, la FPF publicó en su cuenta de Twitter el estado de Paolo Guerrero en la selección peruana. La medida provisional, es la suspensión por 30 días:



"El Presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA nos acaba de comunicar la medida provisional de suspensión por 30 días de nuestro seleccionado Paolo Guerrero por resultado analítico adverso en el control mencionado. La FPF acata y respeta esta decisión de la FIFA y confía en que pronto se esclarezcan los hechos y se resuelva definitivamente este proceso", suscribe el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol.

En las redes sociales se han cruzado todo tipo de opiniones y memes, como siempre. La mayoría de estos han sido a favor de Paolo Guerrero. La hinchada peruana ha manifestado su apoyo al 'depredador' con el "#YoCreoEnPaolo".

ASÍ DEFENDIÓ DOÑA PETA A PAOLO GUERRERO

​

Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero no quiso declarar, pero sí aseguró que todo se trataría de una calumnia.



"No voy a hablar nada. Ya saben que clase de jugador y que clase de persona es Paolo. Yo no voy a hablar nada. Va a haber una esto y ahí se va a comprobar. Esto es una calumnia", aseguró la madre de Paolo Guerrero.

Doña Peta sobre Paolo Guerrero

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.