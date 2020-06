Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la historia de Boca Juniors y actual vicepresidente segundo del popular club argentino, preguntó por Christian Cueva tras asumir su primer cargo dirigencial luego del retiro, reconoció este lunes Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana.

El estratega argentino reveló que brindó información sobre ‘Aladino’ al recordado ’10′ cuando se interesó en Carlos Zambrano, que terminó convirtiéndose en jugador ‘Xeneize’.

“Riquelme me llamó por Zambrano y de pasó me preguntó por Cueva, que era un jugador que le gustaba, pero no para traerlo (a Boca) en ese momento”, señaló Gareca en diálogo con ESPN.

“Como somos gente de fútbol empezamos a intercambiar opiniones y dentro de esa conversación salió el nombre del talento de Cueva, porque a Riquelme le gustan las características de ese tipo de jugadores”, agregó el seleccionador de la bicolor.

Cabe resaltar que Zambrano fue el segundo refuerzo de Boca Juniors bajo la gestión presidida por Jorge Ameal en la institución, que tiene como hombre clave a Juan Román Riquelme. El ‘Káiser’ fue presentado a finales de enero de 2020 con camiseta azul y oro, luego de la incorporación de Guillermo ‘Pol’ Fernández al plantel liderado por Miguel Ángel Russo.

En ese entonces, Christian Cueva no tenía claro su futuro tras discrepancias con la directiva del Santos brasileño. En febrero del presente año llegó a préstamo al Pachuca mexicano.