A finales de los años ochenta, el fútbol entró en un bajón que se prolongó por años. La selección peruana de vóley se adueñó de nuestras más grandes emociones. Nuestras hermosas chicas ganaban títulos, acaparaban la admiración y los futbolistas se interesaban en ellas. Alejandro Espinoza era un joven arquero nacido en las canteras de Universitario de Deportes que luego destacó en Sport Boys. Consolidó su historia de amor con Cenaida Uribe, subcampeona en las Olimpiadas de Seúl 88. Él fue bautizado como ‘Cadenita’ y esta es su vida tocada por los milagros.

Alejandro, ¿de dónde nació esa ‘chapa’?

Es una historia que empieza así: Me casé con Cenaida Uribe, me fui a jugar a Italia, regresé al Perú y firmé por Alianza Sullana...

¿Luego?

Me separé de ella y, como tuve buena temporada, fui al Sport Boys y conocí a Belinda Lee, una chalaca muy hermosa, bailarina y con quien tuve una hija preciosa.

¿Y qué pasó?

Le regalé una cadenita de oro y del bueno...

Dicen que ella se la dio a Alfonso Yáñez...

‘Puchungo’ la conocía, le pidió la joya, se tomó una foto y ahí nació esa historia que mencionas.

¿Todo fue inventado?

Claro, aunque hasta ahora le pregunto a ella dónde está mi regalo y no sabe, ja, ja, ja.

¿El jugador más ‘ganador’ con las chicas?

Alfonso. Discoteca a la que iba todas se le pegaban.

¿En serio?

Una vez estaba parado con él en una esquina y llegó una muchacha muy guapa. Le dijo desafiante: ‘¿No me piensas saludar después que anoche has hecho lo que has querido conmigo?’.

¿Otro triunfador?

Chemo del Solar, un profesional al cien por ciento, nada de vida nocturna. Cuando fue entrenador de la selección, yo era su representante.

Me acuerdo de eso...

Cuando salía a dar las conferencias de prensa, las anfitrionas escribían en un papelito su nombre y número de teléfono, y lo echaban al bolsillo de su saco sin que él se dé cuenta.

¿Estuviste grave?

Dos veces, a punto de morir.

¿Qué te sucedió?

En el 2015 me dio un coma diabético y se comió mis riñones. Ahora me hacen diálisis tres veces por semana.

Te veo con buen aspecto...

Me pusieron un catéter, hice infección generalizada. Estuve seis meses muy mal, entre consciente e inconsciente, sin poder caminar. Llegué a pesar 50 kilos y los doctores me apodaron ‘gato’.

¿Fuiste muy amigo de la noche?

Vivía solo, tenía plata y pisé un mundo ajeno a mí.

¿Hablas de drogas?

Sí. La combinación de alcohol y cocaína te mata, me sentía en la m...

También jugó en Alianza Atlético

¿Reaccionaste a tiempo?

Conocí a mi nueva pareja, que tuvo la fuerza para convencerme de que debía salir de esa mala vida.

Ahora se entienden muchas cosas.

Fui responsable de alguna rebeldía de mi hijo, que hoy es un excelente profesional, así como mi hija, que domina el marketing.

Eres representante de futbolistas...

Tengo 35 jugadores, casi todos en el torneo profesional.

Una última historia que no hayas contado...

Cuando estaba casado con Cenaida, ella tenía de compañera a Guendalina Buffon, hermana de Gianluigi (arquero de Juventus), que en esos tiempos era juvenil.

¿Te hiciste su ‘pata’?

Mientras ellas entrenaban, los dos nos íbamos a espaldas del coliseo y ensayábamos. ¡Mira hasta dónde llegó!

Un gran abrazo por tanta sinceridad...

A ustedes y a su gente que lucha por sacar siempre un buen producto como es Trome.