La palabras de Emanuel Herrera sobre la falta de interés de Sporting Cristal por arreglar y mejorar su contrato ha generado la repuesta inmediata del cuadro rimense. Juan José Luque, director general del cuadro campeón de la Liga 1, confirmó que ha sido el goleador argentino quien pidió su salida debido a problemas personales.

“Es una situación que nos sorprende, pues en todo momento ha sido una petición del jugador debido a una situación personal. El club por respeto le permitió salir de la estructura y regresar a su país para arreglar sus problemas personales. Así me lo dijo a mí y al profesor (Mosquera)”m dijo el directivo celeste a RPP.

El Director deportivo de Sporting Cristal se mostró sorprendido por las palabras del nuevo jugador de Argentinos Juniors. “No sé estas declaraciones de dónde nacen. El club lo ha tratado muy bien desde que llegó. La intención fue facilitarle esa salida de angustia personal de ayudarle a él y a su familia. Ha sido esa la intención de atender una situación personal”, aclaró.

Emanuel Herrera se despide de Sporting Cristal

“En todo momento me dijo que era una situación personal y que necesitaba regresar a su país, por escrito y por teléfono. Le dijimos cómo lo valoramos en el club, sus compañeros y los aficionados. Que tenía que quedarse. Pero fue insistente y muy tajante con lo de volver. Ante esto el club tiene dos posturas o nos portamos intransigentes o ayudamos a facilitar la salida…”, dijo el director general de Cristal.

“Jamás lo trataré de mentiroso”

“Jamás voy a tratar a nadie de mentiroso. Lo que siempre nos pidió es que lo ayudáramos al salir del país, encarar sus situaciones y que contactáramos con su representante”, agregó.

El dirigente reconoció que aún no le habían planteado una renovación. “Sabiendo el nivel de jugador íbamos a plantearle un contrato con lo que él se sintiera cómodo. Días antes de la cuarentena, hacía rehabilitación y le dije que teníamos que juntarnos para hablar de las próximas temporadas. El tenía un contrato por delante, pero nos sorprendió con esta petición”, reveló.

¿Reconciliación a la vista?

Ante una posible reconciliación con el jugador el directivo no descartó un acercamiento. “No tengo ninguna situación en contra. Mi posición es de respeto y mucho cariño. No soy invasivo de su momento personal, cada uno tiene que estar posicionado en el momento que le toca”, respondió

