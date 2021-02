Sporting Cristal ha cerrado el tema relacionado a Emanuel Herrera, con la presentación del delantero gaucho Marcos Riquelme. El llamado a ser el nuevo goleador de La Florida, ha querido ‘poner el parche’ y para ello ha tratado de no lo comparen con el goleador histórico de los bajopontinos.

“Sabemos lo que hizo Herrera en Cristal, no vengo a demostrarle que soy mejor, sino a aportar lo mío desde donde me toque. La gente siente mucho cariño por Emanuel y trataré de cumplir las expectativas que se tienen en cuanto a mí. Estoy tranquilo y contento porque hoy pude conocer a la mayoría del plantel”, sostuvo el atacante argentino.

El nuevo goleador reconoció la importancia del firmar por el campeón del fútbol peruano. “Es uno de los desafíos más importantes en esta linda carrera. El reto más grande ahora es la Copa Libertadores, vengo a sumar donde me toque, vengo con las mejores expectativas”, dijo Riquelme.

“Jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores fue lo que más me llamó la atención. Tuve la posibilidad de jugar tres veces la Copa con Bolívar y una con Palestino. Creo que es el torneo más bonito que uno siempre quiere jugar, vengo al último campeón y el equipo se está preparando muy bien”, agregó.

También reconoció su conocimiento sobre su nuevo entrenador. “A (Roberto) Mosquera lo he enfrentado cuando dirigió a Royal Pari y Wilstermann. Hizo un tremendo campeonato con Royal Pari, fue un equipo del llano que jugó muy bien prácticamente en todo el campeonato. Dejó una buena imagen en Bolivia”, señaló.

Marcos Riquelme no prometió goles, pero sí mucho sacrificio. “He escuchado que mi mayor virtud es el juego aéreo y de repente no ven otras cosas que tengo. Me quedo con lo que yo sé, con lo que Mosquera vio en mí. Trataré de adaptarme al juego que él piensa que es mejor para el equipo. Obviamente, no todos los partidos se plantean iguales”, finalizó.

