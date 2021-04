Deprimido. Así dijo haber terminado Pedro García, panelista del programa ‘Al Ángulo’, tras observar la goleada (3-0) que sufrió Sporting Cristal en su debut Copa Libertadores ante Sao Paulo de Brasil la noche del martes en el Estadio Nacional.

En el análisis, el periodista deportivo fue mucho más ácido con los dirigidos de Roberto Mosquera que, a su parecer, no pudo competir con el cuadro que lideró el internacional Dani Alves.

“Yo me deprimí. No me llena el tema de la valentía de Cristal. No me llenan los matices de los que habla Michael (Succar), no me conforma y no me satisface. Para mí, es humillante el resultado y voy a decir porqué…” dijo el panlista sin ánimo a crear polémica según sus propias palabras.

Pedro Eloy sin pelos en la lengua sobre debut de Sporting Cristal en Copa (Video: Al Ángulo)

“Cristal no compitió. Para mí, fue una suma de voluntades un entusiasmo indudable. Cristal en quinta no pudo con un Sao Paulo que jugaba en tercera”, señaló sobre el rendimiento del equipo peruano en Copa Libertadores.

La exigencia vuelve a tocar la puerta los pupilos de Roberto Mosquera que este domingo tendrán que olvidarse de este triste episodio y enfocarse en el duelo de este domingo ante a Universitario de Deportes, ates de volver a pensar en sui siguiente rival copero.

El cuadro cervecero no tiene adversarios fáciles en la Copa Libertadores 2021, pues luego del duelo ante Sao Paulo, ahora deberá enfrentar en Argentina al siempre duro Racing Club y cerrar esta primera ronda ante Rentistas en Uruguay.