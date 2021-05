Horacio Baldessari está con bronca. Se comió las uñas, rompió un florero en la casa y hoy no ha pedido que le lleven los periódicos a la casa. El exdelantero de Club Sporting Cristal lamenta suerte del cuadro cerveceros en la Copa Libertadores 2021 y reconoció sus ganas de volver a jugar ante la falta de delanteros en el equipo celeste tras su última derrota ante Racing de Argentina.

‘Pepa’, no son buenos días ¿no?

Estoy con un fastidio total, tengo la misma sensación de todos. Creo que el trabajo de Roberto Mosquera es espectacular, pero sin buenos delanteros, sin gente que sepa definir un partido, no te sirve de nada. La directiva quiere formar y vender jugadores, yo entiendo, pero también hay que regalarle cosas buenas a la hinchada.

¿Exceso de confianza?

Dentro de lo que es nuestro campeonato, no sé si la palabra es estamos ‘sobrados’, pero el tema es que tenemos que empezar a figurar internacionalmente, sino seguimos siendo la vergüenza de Sudamérica y eso jode.

¿Qué rompiste en tu casa cuando Corozo se falló la mejor ocasión?

Me recordar la misma jugada que falló en cancha de Racing. Pero también hay que tener en cuenta que a este chico no lo trajeron como delantero, sino lo jodo un poco más. De todas maneras, hoy los volantes pisan el área y tienen que definir. Eso Roberto tiene que trabajarlo mañana, tarde y noche.

¿Recuerdas haberte ‘comido’ goles así?

No creo haberme fallado goles como esos. Lo que pasa es que este chico, al no ser delantero, quiso definir y se apresuró. Tenía el tiempo y el espacio para sacarse al golero para cualquiera de los dos lados. Define demasiado lejos del arquero, se apuró demasiado. Pobre muchacho la gente se la agarró con él.

¿Te picaron los pies por estar ahí pepa?

Fierita, si estuviera operado de estas várices, le pedía Roberto Mosquera que me meta. Ja, ja, ja.

El hincha está muy caliente. ¿Te ‘ajustaron’ alguna vez?

Al hincha lo entiendo. A mí también me exigían, pero en la tribuna y cumplí. Jamás me pararon el carro. Al contrario, vivían agradeciéndome. Lo que pasa ahora es que todos nos hicimos expectativas, porque era un grupo para pasar.

Mosquera dejó entrever que Corozo pasa problemas personales ¿Es excusa?

Tiene que ser un tema muy fuerte. Me pasó una vez cuando jugaba en Bolivia, viaje a Argentina a ver a mi hermano, me contó que tenía cáncer y no había nada que hacer. A los dos días tuve que volver y jugar la final. Cuando uno está en la cancha se olvida todo, pero el ‘antes’ te va consumiendo, no es fácil.

¿Faltó frenar a los argentinos con más rudeza?

No quiero meterme en el tema de Roberto (Mosquera). Jugamos muy bien, pero somos muy livianitos, muy sanos, tenemos un equipo demasiado inocente. Falta un caudillo, un hijo de pu... Sabes cómo lo extrañe al barbón (Jorge) Cazzulo, no tienes idea. Cómo no tenemos ahora un Pedro Garay.

Los ‘mal habados’ dicen que ya te vacunaste en el grupo de los de 80 años... Una falta de respeto, ‘Pepa’.

Ja, ja, ja. Qué me voy a vacunar, si te ponen aire estos hijos de las mil pu... Eso no se hace pobre viejos, pero no solo pasa aquí, pasa en todos lados. Hay que estar muy atentos cuando nos toque pasar.

¿Sales a la calle a comprar tu cigarrito?

No salgo para nada, fierita. Si por salir a la calle o a comprar, me agarra el bicho, me lleva en un segundo. Ando aquí encerrado en la casa, hay que seguir así. A cuidarse fieritas.