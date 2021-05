La fase 1 de la Liga 1 ya tiene dueño: Sporting Cristal. El cuadro celeste venció por 2-0 a la Universidad San Martín y pudo levantar el trofeo de la primera parte del torneo peruano. Los santos tuvieron fuertes cruces de palabras con el árbitro Kevin Ortega durante el encuentro debido a que se mostraron en contra con sus cobros. Desde la tribuna, Álvaro Barco, Gerente General del equipo, fue uno de ellos.

Tras el partido, el dirigente conversó con GOLPERU e hizo sentir su molestia. Dijo que el juez influyó en el resultado.

“Primero quiero felicitar a los chicos porque hicieron un partido espléndido que, por factores externos, hemos tenido que perder”, inició Barco. “Lo tenemos que asumir porque suele suceder en esta clase de definiciones en donde, a mi parecer, esta vez el árbitro fue determinante en el resultado”.

Kevin Ruiz fue expulsado en el primer tiempo extra y esto decantó el partido para los celestes, según Álvaro Barco. “Y es que en el mejor momento de nuestro equipo expulsó a Kevin Ruiz de mala manera. Pienso que fue demasiado drástico porque luego de ver las imágenes por la televisión, nunca lo toca”, dijo.

El directivo en el gol anulado a su equipo “no existió posición adelantada”. “Realmente es increíble que el juez de línea haya visto fuera de juego, vi como 10 veces esa acción de juego y el gol fue legítimo. Cristal es un buen equipo y no necesita ese tipo de ayuda para doblegar a un equipo que estaba dejando todo en la cancha”, agregó.

Para Barco, la expulsión llegó en el mejor momento de la San Martín. “Eso definitivamente marcó diferencia absoluta porque Cristal, en 30 minutos totalmente distorsionados, nos ganó, más aún jugar con 9 hombres y ante Cristal que viene con ritmo de Copa Libertadores. El árbitro se las puso todo en bandeja”.

Horacio Calcaterra debió irse expulsado por un codazo, explicó Álvaro. “No me quita nadie de la cabeza la idea que fueron demasiado drásticos con Kevin, sin embargo el codazo que le mete Calcaterra a Salas es inconcebible y cuesta creer que no lo hayan podido ver. Eso es mal intencionado, dirigido. No entiendo cómo pudo expulsar a Ruiz y no echar a Calcaterra por un codazo tan mal intencionado”, sentenció.