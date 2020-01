Whasington Corozo no pudo contener la emoción de sumarse a las filas de Sporting Cristal y derramó unas lágrimas durante la conferencia de prensa que el club organizó para presentarlo oficialmente como el nuevo jugador del equipo bajopontino.

El futbolista intentó dar sus primeras palabras; sin embargo, se conmovió y no logró terminar una sola idea. Ante esta situación el gerente de Sporting Cristal, Alfonso García Miró, intervino para explicar lo que sucedía.

“No lo podía creer. Él se quiso quedar acá, para salir adelante. Se ha enamorado de Lima. Por más que ha tenido otras propuestas, el cariño que ha sentido a Cristal ha hecho que él crea que es el lugar donde debe continuar su carrera. Está emocionado porque le ha costado destrabar el tema. Tiene los botines en la mano, para entrenar”, sostuvo el dirigente celeste.

Posteriormente, el jugador ecuatoriano de 21 años habló sobre la ilusión con la que llega al conjunto rimense y aseguró que es un futbolista versátil que puede ser usado en varias posiciones.

“Me enamora de Cristal el ambiente, Lima. No me imaginé un club así, La verdad es que tengo mucha ilusión de ya entrar a la cancha. Le prometo muchas alegrías, goles y bailes [risas]. Puedo jugar en todos los puestos. He visto videos de Sporting Cristal. Es un grupo maravilloso el del profesor Manuel Barreto", dijo Corozo.

