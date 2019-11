Torneo Clausura: Programación y resultados de la fecha 16 por la Liga 1

Liga 1 Sigue todos los resultados de la jornada 16 del Torneo Clausura 2019. La penúltima fecha cierra el lunes y se juega a todo o nada el título, descenso y cupos a los torneos internacionales.

La pelea por el título del certamen continúa en la fecha 16. Alianza Lima se medirá HOY sábado 16 con Sport Huancayo en Matute. Los ‘íntimos’, con mejor diferencia de gol, son los líderes de la competición con 29 puntos.

Universitario, que tienen las mismas unidades que los Blanquiazules, tendrá una salida complicada el domingo. Los dirigidos por Ángel Comizzo se enfrentarán a UTC en la ciudad de Cajamarca.

Sporting Cristal también tiene opciones de ganar el Torneo Clausura. Los celestes abrirán la jornada dominical en el estadio Alberto Gallardo. Los ‘celestes’ se medirán al Alianza Universidad de Huánuco.

La lucha por la permanencia en la Liga 1 también tiene partidos emocionantes. Sport Boys debe vencer en el estadio Miguel Grau al Binacional, el sábado por la noche.

Mientras que Deportivo Municipal y San Martín jugarán una final por quedarse en la Primera. El choque se desarrollará en la ciudad de Huacho, la tarde del domingo.

Finalmente, Unión Comercio enfrentará a Real Garcilaso en el Cusco. El ‘Poderoso del Alto Mayo’ quiere conseguir una hazaña este lunes en la altura.

Liga 1: Partidos y resultados de la fecha 16

Resultados:

Ayacucho FC 2-1 Pirata FC



Programación:

​

Sábado 16 de noviembre



Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva - Matute

Transmisión: GolPerú | Movistar TV



Cantolao vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

Transmisión: GolPerú | Movistar TV



Sport Boys vs. Binacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

Transmisión: GolPerú | Movistar TV



Domingo 17 de noviembre



Sporting Cristal vs. Alianza Universidad

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo - Rímac

Transmisión: GolPerú | Movistar TV



Deportivo Municipal vs. San Martín

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Segundo Aranda Torres

Transmisión: GolPerú | Movistar TV



UTC vs. Universitario

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón - Cajamarca

Transmisión: GolPerú | Movistar TV



César Vallejo vs. FBC Melgar

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Mansiche - Trujillo

Transmisión: GolPerú | Movistar TV



Lunes 18 de noviembre



Real Garcilaso vs. Unión Comercio

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega - Cusco

Transmisión: GolPerú | Movistar TV.

